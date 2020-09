Návštevnosť v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola lámala rekordy

Medzilaborce 8. septembra (TASR) – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach navštívilo počas mesiacov júl a august viac ako 12.700 návštevníkov. Ide o absolútny rekord doterajšej návštevnosti múzea za 29 rokov jeho existencie. Pre TASR to uviedol riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.



"V priemere múzeum denne navštívilo v mesiacoch júl a august 212 návštevníkov, najviac však 468, a to 5. augusta, keď sme museli regulovať vstupy, aby boli dodržané hygienické opatrenia. Splnil sa nám malý sen o návštevnosti, ktorého reálnu podobu je z času na čas vidieť v zahraničí, keď na vstup do múzea musíte čakať v rade," priblížil. Ako vyplýva z Cubjakových informácií, výraznú prevahu tvorili domáci návštevníci, spomedzi zahraničných MMUAW navštívilo najviac Poliakov, a to 1082. Vlani počas letných mesiacov zaznamenalo múzeum spolu 7457 návštevníkov.



Aj keď MMUAW navštívilo už v januári o 100 percent návštevníkov viac oproti roku 2019, Cubjak pripisuje rekordnú návštevnosť počas letnej sezóny dvom propagačným projektom, ktoré múzeum vytvorilo počas zatvorenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Jedným z nich je audiovizuálna séria COVID-EO project, na ktorej MMUAW spolupracovalo s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach, druhým 150 citylightov umiestnených od Bratislavy po Humenné v rámci projektu Podporujeme umenie, ktorý bol výsledkom spolupráce múzea s organizáciou K13 – Košické kultúrne centrá a platformou mediálneho umenia MAO. Múzeum tiež v rámci multimediálnej výstavy začiatkom júna zapožičalo diela street-artových umelcov Banksyho a Poppy do Kunsthalle v Košiciach.



Lákadlom pre návštevníkov bola i výstava diel svetovej osobnosti v umení, Keitha Haringa. "Výstavný priestor sa v priebehu pár týždňov zmenil na jedno veľké monumentálne dielo s vyše 2000 maľovanými tancujúcimi postavičkami, ktoré boli nosným vizuálnym elementom výstavy, a na steny, podlahu a plafón expozície boli namaľované ručne," doplnil Cubjak. Ako uzavrel, múzeu sa aj napriek koronakríze podarilo zrealizovať aj medzinárodný projekt, v poľskom Krosne sa 21. augusta otvorila výstava Andy Warhol's Life and Death.



Aktuálne MMUAW okrem svojich stálych expozícií ponúka výstavu 29 umeleckých diel od 22 britských autorov protestujúcich proti vojne a akejkoľvek podobe násilia pod názvom Pekelný mier.