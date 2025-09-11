< sekcia Regióny
Medzilaborce obnoviio vojnový cintorín z 1. svetovej vojny vo Vydrani
Autor TASR
Medzilaborce 11. septembra (TASR) - Mesto Medzilaborce zrekonštruovalo vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v mestskej časti Vydraň. Ako pre TASR uviedla Mária Janočková z referátu správy majetku a eurofondov Mestského úradu v Medzilaborciach, cintorín z prvej svetovej vojny sa v tejto časti mesta neobnovoval už niekoľko desaťročí.
Rekonštrukcia zahŕňala viacero stavebných a krajinárskych úprav. Obnovili chodník vrátane obrubníka a podložia zo zhutneného kameniva. Revitalizácia plochy cintorína s výmerou 480 štvorcových metrov zahŕňala obnovu oplotenia, výsadbu zelene, umiestnenie drevených krížov na vyznačené hroby a vybudovanie centrálneho pamätníka v hornej časti areálu.
Celkové náklady na projekt Po stopách 1. svetovej vojny na poľsko-slovenskom pohraničí predstavovali 44.754,29 eura, pričom z európskych fondov mesto získalo 35.803,42 eura. Zo svojho rozpočtu prispelo sumou 8950,87 eura.
V okrese Medzilaborce sa nachádza 40 vojnových cintorínov, v ktorých je pochovaných približne 17.500 vojakov z obdobia prvej svetovej vojny. Len na území samotného mesta je šesť takýchto cintorínov. Medzilaborce sa do vojenskej histórie zapísali ako významné bojisko prvej svetovej vojny.
„Veríme, že sa nám postupne podarí využiť potenciál témy prvej svetovej vojny a vojnové pamiatky v meste nebudú len pietnymi miestami, ale pamiatkami, ktoré zaujmú turistov a cestovateľov. Paradoxne tak tragické vojnové udalosti, ktoré mestu uškodili, mu môžu po viac ako 100 rokoch výrazne pomôcť,“ doplnila Janočková.
