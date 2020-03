Rúška pre zamestnancov mesta Medzilaborce šijú na mestskom úrade

Medzilaborce 17. marca (TASR) – V snahe o ochranu svojich zamestnancov pred možnou nákazou novým koronavírusom začal Mestský úrad v Medzilaborciach s výrobou ochranných tvárových rúšok. Iniciatíva samosprávy stačí pokryť len vlastné potreby, na vyššiu produkciu nemajú podľa slov primátora Vladislava Višňovského kapacity.



"Radi by sme šili i pre obyvateľov, ale nie sme na to vybavení ani technicky, ani materiálom," povedal pre TASR Višňovský s tým, že svojpomocná výroba tvárových rúšok je jediným spôsobom, ako tieto ochranné pomôcky pre svojich zamestnancov zabezpečiť. "Iné nemáme, musíme," dodal.



Ako uviedol, rúška pre takmer 100 zamestnancov mesta vrátane terénnych sociálnych pracovníkov a príslušníkov mestskej polície šijú tri zamestnankyne MsÚ na dvoch šijacích strojoch. "Denne ušijú nejakých 80 rúšok. Zatiaľ máme materiál. Látka, ktorú máme, je na jednorazové rúška, takže priebežne musíme šiť ďalej," vysvetlil s tým, že podobným spôsobom si ochranné prostriedky zabezpečujú aj ostatní obyvatelia mesta.



Výnimkou podľa jeho slov nie sú ani niektorí obyvatelia rómskych komunít, i keď tých vídať v meste s rúškom na tvári len zriedka. Višňovský verí, že ochranné pomôcky pre Rómov časom zabezpečí štát, keďže samospráva ich podľa jeho slov nedokáže poskytnúť 1000 obyvateľom. "To nie je v našich silách," uzavrel.