So zápisom ponúkajú v Medzilaborciach aj hodiny rusínskeho jazyka

Medzilaborce 6. mája (TASR) – Čas zápisov predškolských detí na základné školy využíva samospráva mesta Medzilaborce na agitáciu výučby rusínskeho jazyka. Ako o tom informuje internetová stránka mesta, obe miestne základné školy ponúkajú od budúceho školského roka prvákom vyučovanie rusínčiny.



"Umožnite aj vy svojmu dieťaťu stať sa úspešným a sebavedomým Rusínom. Zapíšte ho na vyučovanie rusínskeho jazyka, ktoré bude prebiehať v rozsahu jednej hodiny týždenne," vyzýva rodičov budúcich prvákov samospráva mesta. Iniciatívu zaviesť do základných škôl jazyk národnostnej menšiny vyvíja mesto v spolupráci s miestnou organizáciou Rusínskej obrody na Slovensku (ROS).



Ako pre TASR uviedol jej predseda Vladimír Protivňák, výhodou znalosti rusínčiny slovom a písmom je osvojenie si azbuky, čo žiakom v budúcnosti uľahčí učenie sa iných východoslovanských jazykov. Podľa neho má tiež zaradenie rusínskeho jazyka do vyučovacieho procesu so sebou priniesť i pozdvihnutie povedomia o kultúre Rusínov a tiež osobnostiach, ktoré vzišli z tohto prostredia. Aktuálna aktivita samosprávy má však, ako doplnil, i širší rozmer.



"Má to dve základné pointy. Prvá vec je, aby sa naučili materinský jazyk v hovorovej a tiež písomnej forme. Druhá je podporenie snahy o zviditeľnenie mesta Medzilaborce ako hlavného mesta Rusínov," vysvetlil, opierajúc sa o materiál akčného plánu ROS, ktorého cieľom je prostredníctvom zvýšenej aktivity Rusínov na severovýchode Slovenska získať pre okresné mesto Medzilaborce marketingovú značku. Upozornil pritom, že v Medzilaboreckom okrese sa k rusínskej národnosti hlási takmer 40 percent obyvateľstva. I preto je podľa neho potrebné nadviazať na prax spred roka 1989, keď bola výučba rusínskeho, respektíve ukrajinského jazyka na základných školách v regióne vo vyučovacom procese zaradená.