Stredoškoláci v Medzilaborciach zasadli do lavíc pozitívne naladený

Medzilaborce 17. mája (TASR) – Po viac ako siedmich mesiacoch sa v pondelok v školských priestoroch opäť stretli aj študenti dvoch stredných škôl v meste Medzilaborce. Návrat do škôl vnímajú pozitívne, tešili sa na stretnutie so spolužiakmi, zhodli sa riaditelia.



"Žiaci sa vrátili pozitívne naladení," skonštatoval pre TASR riaditeľ gymnázia Vladimír Tarča s tým, že žiaden z 56 študentov školy nie je aktuálne v karanténe.



Nikto zo žiakov tiež s príchodom do školy neprejavil obavy o svoje zdravie. V priestoroch školy sa podľa vlastného uváženia chránia respirátormi alebo rúškami, hodiny telesnej a športovej výchovy (TSV) plánuje škola pri priaznivom počasí čo najviac situovať v exteriéri.



"Neznamená to však, že nebudeme realizovať TSV aj v telocvični. Všetko v súlade s odporúčaním nášho zriaďovateľa," doplnil Tarča. Ako dodal, žiaden žiak končiaceho ročníka nepožiadal o ústnu maturitnú skúšku pred komisiou.



Či sa tradičná forma maturitných skúšok uskutoční na Strednej odbornej škole polytechnickej Andyho Warhola, nevedela jej riaditeľka ešte posúdiť. "Do 21. mája majú vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so známkami za jednotlivé maturitné predmety," uviedla pre TASR Jarmila Savčaková.



Kým prax v priestoroch odborného výcviku budú žiaci odbornej školy vykonávať už aj v rámci adaptačného procesu, priamo do prevádzok študenti vyšších ročníkov ešte nenastúpili. Ako vyplýva zo Savčakovej slov, sami sú zvedaví, ako sú na návrat do školských lavíc a praxe pripravení.



"Mnohí študenti poukazovali na výhody a nevýhody dištančného vzdelávania. Dištančné vzdelávanie im prinieslo väčšiu voľnosť, ale mali pocit, že sa naučili menej, ako keby boli v škole," ozrejmila s tým, že v pondelok sa do školy vrátilo 84,5 percenta žiakov školy, dvaja študenti sú v karanténe. Keďže však neprišli do styku so spolužiakmi, režim prezenčného vyučovania v žiadnej z tried nenarušili.