Medzilaborce sú na zber biologicky rozložiteľného odpadu pripravené

Medzilaborce 29. apríla (TASR) - Na zabezpečenie zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) je od 1. júla mesto Medzilaborce pripravené. Na potrebný mobiliár vynaložilo približne 30.000 eur, zmenu v režime nakladania s odpadmi na území mesta schválili mestskí poslanci v stredu 28. apríla novelou všeobecne záväzného zariadenia (VZN) o odpadoch.



"Košíky, vrecúška a nádoby na zber BRKO pre bytové domy sme nakúpili z vlastných peňazí, rovnako tak i kompostéry pre rodinné domy," priblížil pre TASR primátor mesta Vladislav Višňovský s tým, že kým s distribúciou kompostérov začali ešte v závere minulého roka, košíky budú do bytových domov rozdávať na konci mája.



Podľa slov Márie Onufrákovej z ekonomického oddelenia mestského úradu zaplatilo mesto za kompostéry pre rodinné domy 19.890 eur, na nákup kompostovateľných vreciek a košov na BRKO do domácností bytových domov vynaložilo 6678 eur a na hnedé zberné nádoby s vetraním ďalších 4099 eur.



Podľa Višňovského slov má síce mesto vlastné kompostovisko, likvidovať BRKO však nateraz plánuje v kompostárni v meste Snina, ktorá disponuje fermentorom na jeho spracovanie.



Aj keď nové VZN hovorí aj o "zákaze" likvidácie BRKO v rámci bežného komunálneho odpadu, vzhľadom na absenciu obdobných skúseností samospráva ešte nemá stanovené, akým spôsobom bude na dodržiavanie tohto ustanovenia dohliadať. "Máme na to mestskú políciu, plus máme pracovníkov z technických služieb, ktorí budú musieť robiť nejaké kontroly. Budeme sa snažiť komunikovať s tými, ktorí to porušujú, aby sa to nedialo a aby ten odpad, ktorý patrí do tých hnedých nádob, aj bol likvidovaný tak, ako má," skonštatoval Višňovský.