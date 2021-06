Medzilaborce v pandemickom roku realizovali viacero projektov

Medzilaborce 29. júna (TASR) – Mesto Medzilaborce, ktorého vlaňajší rozpočet predstavoval približne 7,5 milióna eur, zrealizovalo počas roka poznačeného pandémiou nového koronavírusu investičné akcie vo výške takmer 1,5 milióna eur. Ako vyplýva zo záverečného účtu mesta, ktorým sa v utorok zaoberali mestskí poslanci, do rezervného fondu tiež poputoval prebytok hospodárenia v sume viac ako 138.000 eur.



"O hospodárení mesta za uplynulý rok hovorí prebytok. Vytvorili sme si v tom krízovom roku aj nejakú rezervu, zadlženosť mesta je päť percent, takže máme rozviazané ruky aj na to, aby sme mohli realizovať aj väčšie investičné akcie," zhodnotil pre TASR hospodárenie samosprávy primátor mesta Vladislav Višňovský. Zároveň podotkol, že minulý rok bol pre mesto náročný nielen pre pandémiu nového koronavírusu, ale i pre množstvo investičných akcií, ktoré zrealizovalo. "Nerobili sme jednu veľkú za milión eur, ale niekoľko menších," skonštatoval.



Medzi investičné akcie "menšieho rozsahu" zaradil rekonštrukciu komunitného centra či materskej školy na Ulici generála Svobodu, menšie projekty v základných školách či búracie práce na malej železničnej stanici. Ako vyplýva zo záverečného účtu mesta, finančne najnáročnejším investičným projektom v uplynulom roku bola dostavba materskej školy na Zámočníckej ulici s celkovými nákladmi vo výške viac ako 400.000 eur. Vybudovanie multifunkčnej ľadovej plochy si vyžiadalo investície vo výške prevyšujúcej 373.000 eur, projekt Otvárame bránu Karpát spolu približne 175.000 eur.



V roku 2020 prijalo mesto nový bankový úver vo výške 700.000 eur na účel prefinancovania projektov v rámci slovensko-poľskej spolupráce s dobou splatnosti na dva roky a tiež návratnú finančnú výpomoc od ministerstva financií vo výške 140.000 eur, ktorú použilo na zakúpenie traktora a traktor-bagra.



Prebytok hospodárenia by podľa Višňovského slov samospráva rada použila na financovanie projektu prekrytia ľadovej plochy. "Máme tam podané ďalšie žiadosti o spolufinancovanie. Ak by sme boli úspešní, peniaze združíme, ak nie, ostane prebytok v rezervnom fonde a uvidíme podľa možností a potrieb mesta, na čo ich použijeme," skonštatoval.