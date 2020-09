Warholovo múzeum v Medzilaborciach predstaví Pekelný mier

Medzilaborce 3. septembra (TASR) – Kontroverzné, znepokojivé a zároveň zábavné výtvarné diela so spoločným menovateľom protestu proti vojne predstaví od piatka (4. 9.) vo svojej hlavnej expozícii Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach. Výstava s názvom Pekelný mier je rozšírenou zbierkou prác pôvodne prezentovaných v roku 2004 v Londýne, ako súčasť protestu vojny v Iraku. TASR o tom informoval riaditeľ múzea a kurátor výstavy Martin Cubjak.



"Tvorcovia výstavy použili aj termín "Pax Britannica", čo je pomenovanie obdobia, počas ktorého bola Veľká Británia najdlhšie bez vojnového konfliktu. Tento "pekelný mier" trval necelých 100 rokov, až do prvej svetovej vojny," ozrejmil Cubjak s tým, že na pozadí výstavy bola túžba po mieri, "v jej popredí však tvrdý protest oproti akejkoľvek podobe vojny a násilia". Pôvodná výstava mala predstavovať spojenie 22 umelcov vrátane v tom čase ešte nie veľmi známeho Banksyho, ale i veľmi známej ikony európskeho pop-artu Richarda Hamiltona, Petra Kennarda, Billyho Childisha či Sira Anthony Caira. "Mnohé z týchto diel sú vyslovene drzé, šokujúce a predkladajú osviežujúcu alternatívu k zastaraným klišé, ktoré ponúka napríklad Turnerova cena s tonami cenzúry," doplnil.



Ako dodal, výstava sa nezaoberá príčinami vojny, ale protestuje proti nej ako takej a poukazuje tiež na "privatizáciu umeleckých priestorov, ktoré v minulosti vytláčali politické alebo radikálne umenie".



Výstava Pekelný mier potrvá v MMUAW do 15. novembra.