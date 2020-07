Železničná stanica v Medzilaborciach sa stáva minulosťou

Medzilaborce 20. júla (TASR) – Železnice Slovenskej republiky začali v piatok 17. júla búrať budovu železničnej stanice Medzilaborce-mesto. Ako sa pre TASR vyjadril primátor mesta Vladislav Višňovský, novú stanicu, spoločnú pre vlaky a autobusy, by radi stavali počas budúceho roka.







Samospráva sa do výstavby novej stanice podľa Višňovského púšťa z dôvodu, že pozemky na danom mieste sú mestské. S týmto cieľom získalo mesto i dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 100 000 eur.



Podľa projektovej dokumentácie minie mesto sumu na výstavbu spevnených odstavných plôch, ktorú by Višňovský rád realizoval ešte tento rok. „Na budúci rok by sme urobili nástupište pre vlak," doplnil s tým, že spolu s prestrešením a výstavbou menšieho murovaného objektu stanice očakáva na túto etapu náklady vo výške ďalších 100 000 eur. Samospráva chce budúcoročné práce financovať z vlastných zdrojov.