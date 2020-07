V Medzilaborciach platí naďalej druhý stupeň povodňovej aktivity

Medzilaborce 17. júla (TASR) – Mimoriadnu situáciu, ktorú v Medzilaborciach vyhlásili vo štvrtok (16. 7.) večer pre vybreženie miestneho Turcovho potoka, odvolali. Ako sa pre TASR vyjadril primátor mesta Vladislav Višňovský, situácia s hladinami miestnych tokov sa ustálila, druhý stupeň povodňovej aktivity však platí naďalej.



"Neviem, kedy ho (druhý stupeň povodňovej aktivity, pozn. TASR) odvoláme, potoky sú stále veľké a prší," priblížil Višňovský s tým, že voda v Turcovom potoku, ktorá vo štvrtok podvečer zaplavila štyri rodinné domy na Ševčenkovej ulici, do nočných hodín opadla. "Šťastie je, že dážď prestal v 'hodine dvanástej', ak by pršalo ešte pol hodiny, bolo by zle," doplnil.



Podľa jeho ďalších slov s vodou na svojich pozemkoch a v domoch zápasí aj približne desať domácností na Poľnej ulici, na mieste majú pomáhať i hasiči. Na mestskom majetku voda škody veľkých rozmerov nenapáchala. "Povytŕhalo nám miestami asfalt z ciest," opísal Višňovský.



Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Úradu Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, vodu odčerpávajú aj z areálu Zariadenia sociálnych služieb Dotyk. Pod vodou sa ocitol areál, samotnú budovu zariadenia však voda nezasiahla.



Zatopenie ulíc v Medzilaborciach spôsobili zvýšené hladiny miestnych potokov spôsobené výdatnou zrážkovou činnosťou medzi 17.00 a 19.00 h vo štvrtok večer.