Medzinárodná jazzová dielňa D. Šošoku prinesie koncerty pre verejnosť

Bratislava 30. júla (TASR) - Piešťany sa od 3. do 8. augusta stanú domovom renomovaných jazzových odborníkov aj začínajúcich hudobníkov, ktorých spojí Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku, nesúca meno po najznámejšom propagátorovi jazzu na Slovensku. Záujemcovia o tento hudobno-vzdelávací projekt, ale aj široká verejnosť budú môcť navštíviť koncerty, ktoré sa uskutočnia na rôznych miestach.



Organizátori spresňujú, že jedným z nich je Mliečak, kde sa bude jamovať každý večer počas celej dielne, rovnako sa na tomto mieste uskutoční otváracia jam session. „Spojenie jazzu a hiphopu sa tu odohrá vo štvrtok 7. augusta na after party s Rišom B a Davidom zo Senca, ktorí prinesú svoju úchvatnú zbierku vinylov,“ avizujú organizátori s tým, že na podujatí nebude chýbať ani burza platní.



Slávnostný otvárací koncert, na ktorom sa milovníkom jazzovej hudby predstavia všetci lektori štvrtého ročníka jazzovej dielne vrátane newyorského speváka JD Waltera, sa uskutoční v pondelok 4. augusta o 18.00 h v Kine Fontána. „V ten istý večer bude pódium patriť aj Michalovi Bugalovi, ktorý odohrá svoj koncert v Gitarovom múzeu. Do Kina Fontána zavíta 6. augusta aj kvarteto jazzmenov - Oskar Török, Nikolaj Nikitin, Ľuboš Šrámek, Juraj Griglák - a Martin Valihora,“ dodávajú organizátori s tým, že účastníci dielne sa predstavia v hudobnom klube La Musica 7. a 8. augusta na záverečných koncertoch. Na všetky podujatia pre verejnosť je vstup voľný.



Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku nesie meno po slávnom jazzovom hudobníkovi, perkusionistovi a bubeníkovi. Jozef „Dodo“ Šošoka sa na sklonku života usadil v Piešťanoch, kde popularizoval tento žáner, a vďaka jeho zásluhám v meste koncertovalo viacero svetových umelcov. Po jeho vzore sa organizátori hudobnej dielne rozhodli nadviazať na tradíciu jazzu v Piešťanoch, odovzdávať ju mladším hudobníkom a pomáhať budovať novú generáciu interpretov a tvorcov.