Medzinárodná konferencia priblížila práce na obnove hradu Krásna Hôrka

Výberová chronológia:

2012



10. marca - Na hrade Krásna Hôrka vypukol rozsiahly požiar. Plamene zničili celú strechu hradu aj krov. Dvaja miestni chlapci vo veku 11 a 12 rokov sa pod hradným vrchom pokúšali zapáliť cigaretu a neopatrným zaobchádzaním so zápalkami došlo k požiaru trávnatého porastu hradného kopca hradu, následkom čoho došlo k požiaru v objekte hradu.



20. marca - Predbežné škody, ktoré spôsobil požiar na hrade Krásna Hôrka, predstavujú podľa nezávislého experta okolo osem miliónov eur. Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Rastislav Púdelka potvrdil, že z Krásnej Hôrky sa podarilo zachrániť 90 percent zbierok.



20. októbra - Na hrade Krásna Hôrka sa oficiálne začala rekonštrukcia objektov, ktoré poškodil požiar.



2013



12. júna - Generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka vyhlásil, že rok 2014 by mal byť rokom sprístupnenia obnoveného hradu Krásna Hôrka.



2014



25. februára - Obnova hradu Krásna Hôrka vstúpila do ďalšej fázy. Ministerstvo kultúry vyhlásilo verejné obstarávanie na druhú fázu komplexnej rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky.



2015



10. marca – Podľa generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) Viktora Jasaňa k otvoreniu zrekonštruovaného hradu Krásna Hôrka by mohlo dôjsť v roku 2018.



13. septembra – Slávnostný sprievod vyviezol na hrad Krásna Hôrka tri nové posvätené zvony. V hradnej kaplnke nahradili staré, ktoré zničil požiar.



2016



10. marca – Pri prácach na obnove hradu Krásna Hôrka preinvestovalo Slovenské národné múzeum doposiaľ viac ako 4,5 milióna eur.



17. marca - SNM podpísalo zmluvu s víťazom výberového konania Ministerstva kultúry SR na projekt komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka, s architektom Petrom Kucharovičom.



2017



3. októbra - Revitalizáciu hradu Krásna Hôrka bude jej investor Slovenské národné múzeum realizovať podľa novej architektonickej štúdie. Dôvodom je nespokojnosť s pôvodnou štúdiou revitalizácie hradu, ktorú vypracoval architekt Peter Kucharovič.



2019



3. júla - Komplexná revitalizácia hradu Krásna Hôrka si zo štátneho rozpočtu vyžiada takmer 35 miliónov eur. Hrad i jeho areál má byť plne sprístupnený v roku 2023. Predpokladá to návrh na finančné zabezpečenie komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky, ktorý schválila vláda.



2020



6. apríla - Po schválení čiastkových dokumentácií a zavŕšení procesu verejného obstarávania sa začali na hrade Krásna Hôrka prípravné práce obnovy vrátane odstraňovania násypov a sanácie havarijného stavu klenby stredného hradu.



7. mája - Termín dokončenia rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka nie je možné jednoznačne stanoviť. Priznala to ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) po rokovaní vlády. Ku koncu roka 2022 bolo naplánované dokončenie rekonštrukcie dolného a stredného hradu, do roku 2023 mal byť hotový aj horný hrad.



2021



7. decembra - Na hrade Krásna Hôrka sa začala demontáž vežového žeriava, ktorý sa používal pri obnove hradu po ničivom požiari v roku 2012.

Rožňava 3. marca (TASR) – Medzinárodná odborná konferencia organizovaná Slovenským národným múzeom (SNM) – Múzeom Betliar priblížila vo štvrtok v Rožňave desaťročné obdobie obnovy hradu Krásna Hôrka, ktorý bol v roku 2012 rozsiahlo poškodený požiarom. Konferencia SNM sa uskutočnila i v online priestore.pripomenula v úvode konferencie riaditeľka SNM – Múzea Betliar Tímea Mátéová.Cieľom medzinárodnej konferencie bolo prezentovať verejnosti výsledky práce, ktorá sa v uplynulom desaťročí uskutočňovala mnohokrát za zatvorenými dverami kancelárií architektov, stavebných inžinierov, výskumníkov, reštaurátorov a iných odborných pracovníkov. Obnova hradu a jeho bezprostredného okolia patrí totiž k najrozsiahlejším pamiatkovým a múzejným obnovám na Slovensku.Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis pri otvorení konferencie upozornil aj na zlý, až havarijný stav slovenských kultúrnych pamiatok.poznamenal.Na hrade Krásna Hôrka sa za uplynulých desať rokov realizovalo niekoľko odborných výskumov a viaceré stavebné práce vrátane sanácie havarijného stavu a prípravných prác na hrade i v podhradí. Do obnovy hradu sa do konca roka 2021 preinvestovalo vyše 6,8 milióna eur.Hrad Krásna Hôrka zdevastoval 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. SNM vypísalo verejné obstarávanie na obnovu hradu a revitalizáciu jeho okolia vlani v novembri, predpokladaná hodnota zákazky je 19.630.000 eur.