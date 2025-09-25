< sekcia Regióny
Medzinárodná konferencia prináša nové poznatky o Slovákoch v zahraničí
Podujatie organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Autor TASR
Trnava 25. septembra (TASR) - Medzinárodná konferencia s názvom Slováci v zahraničí: súčasnosť, trendy a perspektívy výskumu krajanskej problematiky prináša priestor na odbornú diskusiu o aktuálnych trendoch vo výskume krajanskej problematiky. Podujatie sa koná počas štvrtka a piatka (26. 9.) v Aule Jozefa Matúša na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Informovala o tom Jarmila Brezinová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
„Táto konferencia je dôležitým priestorom nielen na prezentáciu vedeckých výsledkov, ale aj na vzájomné spájanie odborníkov a inštitúcií, ktoré sa venujú krajanskej problematike. Veríme, že aj vďaka nej sa posilní spolupráca medzi Slovenskom a našimi krajanmi po celom svete,“ priblížil podpredseda úradu Peter Chrastina, ktorý je zároveň aj jedným z odborných garantov konferencie.
Konferencia sa venuje najmä genealogickému výskumu Slovákov žijúcich v zahraničí, dejinám, kultúre, jazyku a identite slovenských komunít v rôznych krajinách sveta, ako aj perspektívam uchovávania tradícií a budúcnosti slovenského krajanského života. „Na podujatí vystúpia experti zo Slovenska aj zo zahraničia, konkrétne zo Srbska, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Českej republiky, Spojených štátov amerických a Ukrajiny,“ doplnila Brezinová.
Podujatie organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Partnermi konferencie sú Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov a Matica slovenská.
