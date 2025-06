Medzinárodná konferencia v Prešove priblížila osobnosť Jána Pavla II.

Prešov 16. júna (TASR) - Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove pripravila v uplynulých dňoch medzinárodnú konferenciu s názvom Pamäť a identita, ktorou symbolicky vzdala poctu sv. Jánovi Pavlovi II. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová-Bašistová.



Nosnou témou konferencie bola návšteva vtedajšieho pápeža na Slovensku v júli 1995. Účastníci si taktiež pripomenuli 20. výročie vydania jeho knihy Pamäť a identita. Konferencia sa podľa Dudovej-Bašistovej stala priestorom pre medziodborový dialóg a zároveň aj pomyselným náčrtom možností teológie, filozofie, práva, sociológie či histórie pri obnove identity ako jednotlivca, tak aj spoločnosti.



„Keď prvýkrát zavítal Svätý Otec medzi gréckokatolíkov, bola to neopakovateľná výnimočná udalosť. Od tejto jeho návštevy šlo v našej cirkvi o dynamický rozvoj,“ uviedol pri otvorení konferencie profesor Pavol Dancák.



Odkaz sv. Jána Pavla II. v Prešove dodnes rezonuje aj vo forme názvu ulice, v podobe sochy či pamätnej tabule. Na margo knihy Pamäť a identita, od vydania ktorej uplynulo 20 rokov, vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita, vo svojom videopozdrave povedal, že pamäť je ako zrkadlo, ktoré nám pripomína, kým sme. Vyzdvihol Svätého Otca, ktorý prišiel dať nádej i po časoch pustošenia.



Gréckokatolícky košický arcibiskup Cyril Vasiľ upriamil pozornosť na to, že pápež nikdy nezabúdal na prenasledované cirkvi a bol podľa neho tiež ekumenickým lídrom, ktorý pozýval k hlbšiemu dialógu s gestami zmierenia.



Biskup Východného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Peter Mihoč pri svojom úvodnom slove pozval k mikrofónu aj Jozefa Oráča, evanjelika a účastníka návštevy, cirkevno-zborového dozorcu, ktorý pred pamätníkom taktiež privítal pápeža. Mihoč pápeža priblížil ako človeka, ktorý nemal teatrálne gestá, ale poklonil sa a pomodlil, čo bolo viac ako tisíc slov.



Zachytiť spomienky na osobnosť Jána Pavla II. sa podarilo aj prostredníctvom umenia, vďaka pripravenej výstave. Jej autorkou je Joanna Sobczyk-Pajak, profesionálna fotografka, maliarka a prednášajúca na Pápežskej Univerzite Jána Pavla II. v Krakove. Výstava, prístupná do 3. júla, je výberom obrazov, ktoré prostredníctvom výtvarného umenia pripomínajú duchovnú silu Jána Pavla II.