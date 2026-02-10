< sekcia Regióny
Konferencia v Ružomberku sa venuje témam o ochrane práv detí
Na konferencii sa zúčastňujú predstavitelia justície, ochrany ľudských práv, verejnej správy či vysokoškolských inštitúcií.
TASR
Ružomberok 10. februára (TASR) - Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku v utorok hostí medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Spoločne pre deti - Presadzovanie najlepšieho záujmu dieťaťa ako spoločná zodpovednosť rodiny, štátu a spoločnosti. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.
„Hlavným cieľom je vytvoriť multidisciplinárnu platformu pre výmenu vedeckých poznatkov, osvedčených postupov a kritickú reflexiu implementácie princípu najlepšieho záujmu dieťaťa, ako je zakotvený v Dohovore o právach dieťaťa,“ uviedla Adamová s tým, že zaujímavým témam a konkrétnym prípadom z praxe sa budú venovať hostia zo Slovenska i zahraničia.
Na konferencii sa zúčastňujú predstavitelia justície, ochrany ľudských práv, verejnej správy či vysokoškolských inštitúcií. Medzi čestnými hosťami konferencie je veľvyslanec Slovinskej republiky Stanislav Raščan, komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš, predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová, verejný ochranca práv SR Róbert Dobrovodský, predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Kamenec, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň, rektor Vysokej školy Danubius Peter Plavčan, rektor KU v Ružomberku Jaroslav Demko a predseda pracovnej skupiny pre rodinné právo Boris Bohunský.
