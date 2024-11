Medzinárodná porota vybrala najkrajšie zábery Prešovského kraja

Prešov 8. novembra (TASR) - Odborná porota rozhodla o víťazoch v deviatich kategóriách fotografickej súťaže Choď a foť o najkrajšie zábery Prešovského kraja. TASR o tom informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ktorá je organizátorom súťaže.



Cieľom súťaže je predstaviť krásy a zaujímavosti Prešovského samosprávneho kraja širokej verejnosti. "Zároveň prostredníctvom fotografie inšpirujeme ľudí k návšteve kraja," dodal výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



V poradí 12. ročník súťaže prekonal predošlé roky. Prihlásených bolo 1060 záberov od 245 fotografov. Okrem Slovákov mali zastúpenie aj Poliaci a Česi. Medzinárodná porota ocenila prvé tri miesta pre každú z deviatich súťažných kategórií. Okrem toho boli udelené špeciálne ocenenia a čestné uznania.



"Hodnotenie snímok je pre nás náročné, pretože úroveň prác je naozaj vysoká, a to nielen z technickej, ale aj z umeleckej stránky. Pri výbere víťazov kladieme dôraz na originalitu, kompozíciu a schopnosť fotografie sprostredkovať emóciu alebo príbeh," uviedol predseda odbornej poroty Jano Štovka. Zábery spolu s ním hodnotili známi fotografi ako Stanislav Pokorný z Českej republiky, Jeanette Larsen z Nórska, Filip Hrebenda zo Slovenska či špeciálny hosť poroty, hudobník Peter Cmorik.



Najviac záberov prihlásili fotografi do kategórie Krajinárska fotografia, spolu takmer tri stovky. K obľúbeným lokalitám fotografov patrili Vysoké Tatry, odkiaľ pochádza aj víťazný záber v kategórii Príroda - Krajinárska fotografia od autora Mateja Novotného s názvom Fialové Tatry. Špeciálna kategória bola v tomto roku venovaná Poloninám, cenu si odniesol Ján Marián Marhulík za fotku Po rebríku svetla.



Grand Prix získal záber Antona Hričana s názvom Muž s klobúkom. "Táto fotografia zobrazuje Tomasa z Krosna, vášnivého cestovateľa a tiež fotografa, ktorý prišiel na výstavu výtvarných prác vo Svidníku," prezradil Hričan.



Svojho favorita vybral aj Cmorik, stal sa ním zimný záber dreveného Chrámu sv. Paraskevy vo svidníckom skanzene od Dávida Paličku. Cena organizátora súťaže KOCR Severovýchod Slovenska sa ušla Róbertovi Kučákovi za fotografiu s názvom Po stopách lovca. Najkrajší záber vyberá aj verejnosť prostredníctvom online hlasovania, ktoré prebieha od 8. do 25. novembra.



Okrem víťazov vybrali porotcovia a organizátori aj ďalšie snímky ocenené honorable mention (čestné uznanie). Z týchto a taktiež z víťazných fotografií bude zostavená putovná výstava Choď a foť. Vernisáž sa uskutoční 13. decembra v priestoroch Múzea Solivar v Prešove.