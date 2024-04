Medzinárodné gymnázium v Košiciach zaradia od septembra do siete škôl

Košice 3. apríla (TASR) - Od septembra vznikne v Košiciach medzinárodné gymnázium, bude súčasťou projektu Košice International School (KEIS). Ako TASR informovala riaditeľka KEIS Alexandra Blaasová, o jeho založení pre potreby investorov v Košiciach rozhodlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



MŠVVaM zaradí Súkromné gymnázium Poľná 1 do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. septembra. Pôjde o strednú školu vyučujúcu v svetovom vzdelávacom programe International Baccalaureate (IB) v anglickom jazyku, a to prevažne učiteľmi so zahraničia.



Blaasová pripomenula, že Slovenská republika sa k podpore medzinárodného vzdelávania na východe zaviazala aj v dohode o spolupráci s automobilkou Volvo. Vzdelávanie v IB programe, otvorenosť všetkým národnostiam, medzinárodný tím učiteľov a vyučovanie všetkých vekových skupín v jednej lokalite patria podľa nej medzi najčastejšie požiadavky zástupcov veľkých zahraničných firiem, ktoré sa rozhodujú pre výber miesta svojej ďalšej prevádzky. Podobné požiadavky má však aj veľa slovenských rodičov.



"Prvýkrát budú všetky stupne vzdelávania dostupné v rámci rovnakej adresy - kampusu, tak ako je zvykom v podobných školách vo svete," dodala s tým, že nové gymnázium bude pôsobiť v rámci priestorov KEIS.



KEIS v súčasnosti poskytuje vzdelanie pre deti od troch rokov v medzinárodnej materskej škole a od šesť do 15 rokov na medzinárodnej základnej škole.