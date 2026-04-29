Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 sa na košickom letisku neuskutočnia
Hlavným partnerom podujatia bol Košický samosprávny kraj (KSK) a ústrednou témou malo byť 35. výročie založenia leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy.
Autor TASR
Košice 29. apríla (TASR) - Medzinárodné letecké dni (MLD) SIAF 2026 plánované na 5. a 6. septembra sa na letisku Košice neuskutočnia. Informovali o tom v stredu organizátori s tým, že košické letisko odvolalo svoj súhlas s usporiadaním podujatia z bezpečnostných dôvodov.
„Dňa 21. apríla 2026 sme od spoločnosti Letisko Košice - Airport Košice, a. s., dostali list, ktorým nám bol odvolaný predtým udelený súhlas s usporiadaním podujatia. Letisko Košice svoje rozhodnutie odôvodnilo bezpečnostnými rizikami, sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, potrebou ochrany kritickej infraštruktúry a zvýšeným objemom letiskovej prevádzky,“ informovali organizátori na webovej stránke podujatia. Spoločnosť sa podľa nich rozhodla nerealizovať žiadne hromadné verejné podujatia v priestoroch letiska a jeho okolí do konca roka 2026. „Neostáva nám nič iné, iba akceptovať toto rozhodnutie,“ informovala Slovenská letecká asociácia.
Ťažké rozhodnutie podľa organizátorov prichádza v čase, keď prípravy podujatia boli v pokročilom štádiu a po mesiacoch intenzívnej práce, medzinárodných rokovaní a záväzkov voči partnerom doma i v zahraničí. Nutné je tak odvolanie pozvaní a zrušenie potvrdených účastí vzdušných síl partnerských krajín NATO, ako aj informovanie všetkých dotknutých diplomatických zastúpení, partnerských inštitúcií a signatárov memoranda o spolupráci.
„Je nám ľúto, že napriek vynikajúcej spolupráci v roku 2025 a po mesiacoch intenzívnych príprav nebude možné podujatie SIAF 2026 na letisku Košice v plánovanom termíne zrealizovať. O ďalšom postupe budeme verejnosť, partnerov a priaznivcov letectva včas informovať,“ uviedol generálny riaditeľ MLD SIAF 2026 Hubert Štoksa.
