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Medzinárodné letecké dni v Piešťanoch ponúknu aj zahraničnú techniku
Na podujatí sa predstavia napríklad vrtuľníky UH-60 Black Hawk, samohybné húfnice Zuzana 2, tanky či bojové vozidlá pechoty
Autor TASR
Piešťany 4. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR a Ozbrojené sily (OS) SR pripravili na 5. a 6. septembra na letisku v Piešťanoch Medzinárodné letecké dni MO SR (IMAD 2026). Podujatie bude spojené s oslavami Dňa OS SR. Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Z cudziny nebude chýbať technika z Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska či Španielska. Pre TASR to uviedol hovorca MO SR Michal Bachratý.
Na podujatí sa predstavia napríklad vrtuľníky UH-60 Black Hawk, samohybné húfnice Zuzana 2, tanky či bojové vozidlá pechoty. „Predstavia sa zložky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, ako sú stíhačky F-16 alebo lietadlo Spartan alebo aj pozemná technika, ktorú tu máme,“ ozrejmil s tým, že zo zahraničia sa návštevníci môžu tešiť napríklad na nemecký Hercules, maďarský Embraer či český L-39 Skyfox.
Podujatie sa tento rok koná pod hlavičkou ministerstva obrany. Dôvodom je podľa hovorcu snaha sprístupniť letecké dni verejnosti bez vstupného. „Chceli sme ľuďom priblížiť modernú techniku, a aby si nemuseli siahať možno hlboko do peňaženky,“ povedal. Do budúcna chce rezort podľa neho podujatie organizovať na zrekonštruovanom letisku Sliač.
Súčasťou programu budú aj dynamické letové ukážky. Vladislav Gašpar z Veliteľstva vzdušných síl OS SR upozornil najmä na vrtuľník UH-60 Black Hawk. „Dynamická letová ukážka vrtuľníka UH-60 Black Hawk, ktorá bude pilotovaná plukovníkom Štefanom Mokošom, veliteľom 51. krídla, je pomerne akčná a naozaj diváci sa majú na čo tešiť,“ uviedol pre TASR. Pilot podľa neho pri ukážke predvedie schopnosti stroja vo viacerých náročných manévroch.
Gašpar zároveň vyzdvihol ukážku slovenských F-16. Jedným z pilotov slovenských F-16 na podujatí bude Peter Gregor, ktorý s lietadlom priletel z Malaciek. Pre kratšiu piešťanskú dráhu musel pred pristátím vyčerpať časť paliva. „Zaujímavejšie to určite nie je, je to skôr nebezpečnejšie,“ uviedol pre TASR. F-16 označil za jedno z najmodernejších lietadiel v Európe. „Má vynikajúce zbraňové systémy, radar, optoelektronické systémy, ktoré umožňujú plnohodnotné bojové využitie toho lietadla,“ povedal.
Súčasťou programu budú aj ďalšie dynamické ukážky, defilé vojenskej techniky a statická prezentácia vrátane systému protivzdušnej obrany Barak. Program ponúkne i akrobatické vystúpenia, pričom podľa neho majú akrobatický charakter aj niektoré vojenské dynamické ukážky.
Areál piešťanského letiska bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. Otvárací ceremoniál spojený so slávnostným nástupom pri príležitosti Dňa OS SR a príhovormi hostí je naplánovaný na 11.00 h. Organizátori pripravili tiež program pre rodiny s deťmi, prezentačné a náučné stánky, gastrozónu či regrutačné stánky OS SR.
Pre návštevníkov bude k dispozícii kyvadlová doprava v 30-minútových intervaloch. Zabezpečená bude aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Rezort obrany zároveň odporúča návštevníkom prísť s časovým predstihom a priniesť si iba nevyhnutné veci, aby bola bezpečnostná kontrola pri vstupe čo najplynulejšia.
Na podujatí sa predstavia napríklad vrtuľníky UH-60 Black Hawk, samohybné húfnice Zuzana 2, tanky či bojové vozidlá pechoty. „Predstavia sa zložky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, ako sú stíhačky F-16 alebo lietadlo Spartan alebo aj pozemná technika, ktorú tu máme,“ ozrejmil s tým, že zo zahraničia sa návštevníci môžu tešiť napríklad na nemecký Hercules, maďarský Embraer či český L-39 Skyfox.
Podujatie sa tento rok koná pod hlavičkou ministerstva obrany. Dôvodom je podľa hovorcu snaha sprístupniť letecké dni verejnosti bez vstupného. „Chceli sme ľuďom priblížiť modernú techniku, a aby si nemuseli siahať možno hlboko do peňaženky,“ povedal. Do budúcna chce rezort podľa neho podujatie organizovať na zrekonštruovanom letisku Sliač.
Súčasťou programu budú aj dynamické letové ukážky. Vladislav Gašpar z Veliteľstva vzdušných síl OS SR upozornil najmä na vrtuľník UH-60 Black Hawk. „Dynamická letová ukážka vrtuľníka UH-60 Black Hawk, ktorá bude pilotovaná plukovníkom Štefanom Mokošom, veliteľom 51. krídla, je pomerne akčná a naozaj diváci sa majú na čo tešiť,“ uviedol pre TASR. Pilot podľa neho pri ukážke predvedie schopnosti stroja vo viacerých náročných manévroch.
Gašpar zároveň vyzdvihol ukážku slovenských F-16. Jedným z pilotov slovenských F-16 na podujatí bude Peter Gregor, ktorý s lietadlom priletel z Malaciek. Pre kratšiu piešťanskú dráhu musel pred pristátím vyčerpať časť paliva. „Zaujímavejšie to určite nie je, je to skôr nebezpečnejšie,“ uviedol pre TASR. F-16 označil za jedno z najmodernejších lietadiel v Európe. „Má vynikajúce zbraňové systémy, radar, optoelektronické systémy, ktoré umožňujú plnohodnotné bojové využitie toho lietadla,“ povedal.
Súčasťou programu budú aj ďalšie dynamické ukážky, defilé vojenskej techniky a statická prezentácia vrátane systému protivzdušnej obrany Barak. Program ponúkne i akrobatické vystúpenia, pričom podľa neho majú akrobatický charakter aj niektoré vojenské dynamické ukážky.
Areál piešťanského letiska bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. Otvárací ceremoniál spojený so slávnostným nástupom pri príležitosti Dňa OS SR a príhovormi hostí je naplánovaný na 11.00 h. Organizátori pripravili tiež program pre rodiny s deťmi, prezentačné a náučné stánky, gastrozónu či regrutačné stánky OS SR.
Pre návštevníkov bude k dispozícii kyvadlová doprava v 30-minútových intervaloch. Zabezpečená bude aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Rezort obrany zároveň odporúča návštevníkom prísť s časovým predstihom a priniesť si iba nevyhnutné veci, aby bola bezpečnostná kontrola pri vstupe čo najplynulejšia.