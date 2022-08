Medzinárodné stretnutie motocyklistov bude v Michalovciach po 2 rokoch

Michalovce 17. augusta (TASR) - Medzinárodné stretnutie motocyklistov po dvojročnej prestávke, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, opäť naplní ulice Michaloviec. Na programe 19. ročníka Medzinárodného motozrazu Sveta motocyklov, ktorý sa od štvrtka do soboty (18.- 20.8.) uskutoční v rekreačnej oblasti Hôrka na Zemplínskej šírave, je i tentoraz tradičná spanilá jazda michalovským námestím počas konania tamojšieho Zemplínskeho jarmoku. Pre TASR to za organizátorov potvrdil Michal Tvrdý.



"Nikde inde v Európe sme to nenašli, aby takéto podujatie s toľkými motorkami prechádzalo centrom mesta. Mnohí motorkári to označujú za najväčší zážitok, tí mávajúci ľudia v dvojkilometrovom špalieri po oboch stranách kolóny," povedal s tým, že spanilej jazde po michalovskej pešej zóne pravidelne predchádza komunikácia s políciou a vybavovanie rôznych povolení.



Spanilá jazda Námestím osloboditeľov v piatok podvečer je v poradí druhou v rámci motozrazu, prvú, nočnú, absolvujú motocyklisti vo štvrtok, povedie zo Zemplínskej šíravy do Michaloviec. Tretiu naplánovali na sobotu, keď stovky motocyklov obídu celú Zemplínsku šíravu. "Aj tu ako na Tour de France sedia ľudia na priedomiach a okolo cesty a čakajú na tú kolónu motocyklov," priblížil Tvrdý jej atmosféru z minulých rokov.



Okrem kultúrneho programu čakajú na účastníkov a návštevníkov motozrazu aj adrenalínové zážitky, vystúpenia kaskadérov, klietka smrti či lety vrtuľníkom a plavby loďou. Motocyklisti tiež budú môcť počas podujatia darovať krv.



Počet zúčastnených motocyklistov Tvrdý konkretizovať nevedel, mnohí na podujatie prídu bez predošlej registrácie. I tentoraz ich však odhaduje na stovky. "Hlavnú skupinu tvoria motorkári zo Slovenska, ale i veľa Poliakov, Ukrajinci, Maďari, Česi, prihlásili sa už aj motorkári z USA," uviedol.