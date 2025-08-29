< sekcia Regióny
Medzinárodné stretnutie zbojníkov v Terchovej prinesie tradície
Sobotný hudobný program odštartuje o 16.00 h speváčka Vlasta Mudríková, po nej nasledujú Zbojníci z Lúpežova, Dominika Mirgová, Ščamba, Horkýže Slýže a na záver vystúpi Desmod.
Autor TASR
Terchová 29. augusta (TASR) - Medzinárodné stretnutie zbojníkov prinesie v piatok a sobotu (30. 8.) program plný hudby a tradícií. Ako informoval multižánrový viacgeneračný festival na webe, uskutoční sa v amfiteátri v obci Terchová, rodisku najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka.
V piatok sa začne program o 16.30 h vystúpením Pacipacifik, následne sa predstaví Majself, Kollárovci, Kali a Peter Pann. Večer zakončí vystúpenie hudobnej skupiny Hrdza.
Sobotný hudobný program odštartuje o 16.00 h speváčka Vlasta Mudríková, po nej nasledujú Zbojníci z Lúpežova, Dominika Mirgová, Ščamba, Horkýže Slýže a na záver vystúpi Desmod.
Okrem hudobného programu budú počas festivalu zaujímavé súťaže v sile, zručnosti a obratnosti pre deti aj dospelých. „Už tradične nebude chýbať zbojnícky chodníček, na ktorom si deti nájdu množstvo súťaží a hier, deti aj dospelí budú hľadať zbojnícky poklad, zbojnícky jarmok vám predstaví množstvo ľudových remesiel a stánkov s dekoráciami a darčekmi, zbojnícky dvor ponúkne tradičné aj netradičné jedlá a nápoje, zažijete zbojnícky prepad, šibenicu ba aj dereš, no a v neposlednom rade školu zbojníckych tancov a zbojnícky bál,“ spresnila obec Terchová na svojom webe.
V piatok sa začne program o 16.30 h vystúpením Pacipacifik, následne sa predstaví Majself, Kollárovci, Kali a Peter Pann. Večer zakončí vystúpenie hudobnej skupiny Hrdza.
Sobotný hudobný program odštartuje o 16.00 h speváčka Vlasta Mudríková, po nej nasledujú Zbojníci z Lúpežova, Dominika Mirgová, Ščamba, Horkýže Slýže a na záver vystúpi Desmod.
Okrem hudobného programu budú počas festivalu zaujímavé súťaže v sile, zručnosti a obratnosti pre deti aj dospelých. „Už tradične nebude chýbať zbojnícky chodníček, na ktorom si deti nájdu množstvo súťaží a hier, deti aj dospelí budú hľadať zbojnícky poklad, zbojnícky jarmok vám predstaví množstvo ľudových remesiel a stánkov s dekoráciami a darčekmi, zbojnícky dvor ponúkne tradičné aj netradičné jedlá a nápoje, zažijete zbojnícky prepad, šibenicu ba aj dereš, no a v neposlednom rade školu zbojníckych tancov a zbojnícky bál,“ spresnila obec Terchová na svojom webe.