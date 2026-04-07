Medzinárodne trienále Ekoplagát sa uskutoční až v roku 2029
Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát sa koná od roku 1978 a jej usporiadateľom je Správa NP Malá Fatra vo Varíne.
Autor TASR
Žilina 7. apríla (TASR) - Sedemnásty ročník medzinárodného trienále Ekoplagát sa tento rok neuskutoční. Ako v utorok informovala Správa Národného parku (NP) Malá Fatra na sociálnej sieti, súťažná prehliadka plagátov s problematikou ochrany prírody a životného prostredia sa bude konať až v roku 2029.
„Z dôvodu konsolidácie, obmedzených personálnych kapacít a dlhodobých neodkladných pracovných povinností sme sa rozhodli presunúť plánované trienále z roku 2026 na rok 2029,“ vysvetlila svoje rozhodnutie Správa NP.
Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát sa koná od roku 1978 a jej usporiadateľom je Správa NP Malá Fatra vo Varíne. Pred tromi rokmi do 16. ročníka postúpilo 246 plagátov od 145 autorov z 25 krajín.
„Z dôvodu konsolidácie, obmedzených personálnych kapacít a dlhodobých neodkladných pracovných povinností sme sa rozhodli presunúť plánované trienále z roku 2026 na rok 2029,“ vysvetlila svoje rozhodnutie Správa NP.
Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát sa koná od roku 1978 a jej usporiadateľom je Správa NP Malá Fatra vo Varíne. Pred tromi rokmi do 16. ročníka postúpilo 246 plagátov od 145 autorov z 25 krajín.