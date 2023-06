Medzinárodný deň detí na Bojnickom zámku bude patriť prehliadke

Bojnice 1. júna (TASR) - Program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vo štvrtok pripravilo i Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. Návštevníci budú môcť absolvovať prehliadku zámku doplnenú o hranú scénku pod názvom Na kráľovskom dvore. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Prehliadka zámku prinesie to najlepšie z ponuky múzea. Scénka v Huňadyho sále zoznámi deti so životom na kráľovskom dvore, zámockou etiketou a rytierskymi cnosťami," priblížila Gordíková.



Návštevníci si spoločne s kráľom podľa nej zatancujú dobový tanec a napomôžu aj liahnutiu rozprávkového dráčika. "Prehliadky potrvajú do 17.00 h," dodala.