Medzinárodný deň Rómov si pripomenú v Žiari nad Hronom
Medzinárodný deň Rómov si podľa Šarköziovej pripomínajú v Žiari nad Hronom každý rok.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 10. apríla (TASR) - Hudobným sprievodom v uliciach Žiaru nad Hronom vyvrcholila v piatok séria podujatí, ktoré od stredy 8. apríla v meste organizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Terénna sociálna pracovníčka Adriana Šarköziová priblížila, že tento pre Rómov významný deň si v meste pripomínajú každoročne, no tentoraz sa rozhodli pre nich pripraviť hneď niekoľko aktivít.
Prvou z nich bolo kladenie venca a zapálenie sviec pri pamätníku obetiam druhej svetovej vojny na Slnečnej stráni, ktoré sa uskutočnilo v stredu. „Išlo o rómsku rodinu, ktorá bola zaživa upálená v ich dome,“ priblížila Šarköziová s tým, že na podujatí sa zúčastnili žiaci špeciálnej základnej školy (ŠZŠ).
„Povedali sme si nielen o tejto nešťastnej udalosti, ale zároveň sme im vysvetľovali, ako vznikol Medzinárodný deň Rómov, a tiež sme sa ich snažili motivovať k tomu, aby sa hlavne vzdelávali,“ poznamenala. Vo štvrtok 9. apríla program pokračoval v žiarskej ŠZŠ podujatím Živá knižnica. V rámci neho porozprávalo žiakom svoj životný príbeh päť osobností z radov Rómov. „Všetko sú to Rómovia, ktorí dosiahli nejaký úspech, a my sme chceli, aby deťom prerozprávali svoj životný príbeh, aby ich motivovali a mali pozitívne vzory,“ dodala Šarköziová.
Tohtoročné aktivity uzavrel piatkový hudobný sprievod mestom, na ktorom sa okrem žiarskych žiakov ŠZŠ zúčastnili aj žiaci z Banskej Štiavnice. Ten smeroval až do priestorov Pohronského osvetového strediska, kde prebiehal kultúrny program detí zo ŠZŠ.
Medzinárodný deň Rómov si podľa Šarköziovej pripomínajú v Žiari nad Hronom každý rok. Hudobný sprievod mestom organizovali aj vlani, no sériu podujatí pripravili prvýkrát. V meste je početná rómska komunita, no napríklad Rómovia z miestnej osady Pod Kortínou sa podľa jej slov do týchto aktivít veľmi nezapájajú. „Sú dosť izolovaní, sami sa izolujú a na takýchto aktivitách sa veľmi nezúčastňujú,“ poznamenala Šarköziová. Naopak, záujem vidia najmä u miestnej mládeže.
Prvý Svetový kongres Rómov v roku 1971 sa stal prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Rómske delegácie zo 14 štátov na ňom deklarovali spoločný pôvod a etnické pomenovanie Róm, prijali rómsku zástavu a schválili medzinárodnú hymnu. Založili zároveň novú medzinárodnú organizáciu Rómov, ktorá zastupovala 71 rómskych organizácií z 21 štátov, v roku 1979 sa stala poradným orgánom OSN a v súčasnosti sa nazýva Medzinárodná rómska únia. Na štvrtom kongrese vo Varšave bol v roku 1990 oficiálne vyhlásený 8. apríl za Medzinárodný deň Rómov.
Prvou z nich bolo kladenie venca a zapálenie sviec pri pamätníku obetiam druhej svetovej vojny na Slnečnej stráni, ktoré sa uskutočnilo v stredu. „Išlo o rómsku rodinu, ktorá bola zaživa upálená v ich dome,“ priblížila Šarköziová s tým, že na podujatí sa zúčastnili žiaci špeciálnej základnej školy (ŠZŠ).
„Povedali sme si nielen o tejto nešťastnej udalosti, ale zároveň sme im vysvetľovali, ako vznikol Medzinárodný deň Rómov, a tiež sme sa ich snažili motivovať k tomu, aby sa hlavne vzdelávali,“ poznamenala. Vo štvrtok 9. apríla program pokračoval v žiarskej ŠZŠ podujatím Živá knižnica. V rámci neho porozprávalo žiakom svoj životný príbeh päť osobností z radov Rómov. „Všetko sú to Rómovia, ktorí dosiahli nejaký úspech, a my sme chceli, aby deťom prerozprávali svoj životný príbeh, aby ich motivovali a mali pozitívne vzory,“ dodala Šarköziová.
Tohtoročné aktivity uzavrel piatkový hudobný sprievod mestom, na ktorom sa okrem žiarskych žiakov ŠZŠ zúčastnili aj žiaci z Banskej Štiavnice. Ten smeroval až do priestorov Pohronského osvetového strediska, kde prebiehal kultúrny program detí zo ŠZŠ.
Medzinárodný deň Rómov si podľa Šarköziovej pripomínajú v Žiari nad Hronom každý rok. Hudobný sprievod mestom organizovali aj vlani, no sériu podujatí pripravili prvýkrát. V meste je početná rómska komunita, no napríklad Rómovia z miestnej osady Pod Kortínou sa podľa jej slov do týchto aktivít veľmi nezapájajú. „Sú dosť izolovaní, sami sa izolujú a na takýchto aktivitách sa veľmi nezúčastňujú,“ poznamenala Šarköziová. Naopak, záujem vidia najmä u miestnej mládeže.
Prvý Svetový kongres Rómov v roku 1971 sa stal prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Rómske delegácie zo 14 štátov na ňom deklarovali spoločný pôvod a etnické pomenovanie Róm, prijali rómsku zástavu a schválili medzinárodnú hymnu. Založili zároveň novú medzinárodnú organizáciu Rómov, ktorá zastupovala 71 rómskych organizácií z 21 štátov, v roku 1979 sa stala poradným orgánom OSN a v súčasnosti sa nazýva Medzinárodná rómska únia. Na štvrtom kongrese vo Varšave bol v roku 1990 oficiálne vyhlásený 8. apríl za Medzinárodný deň Rómov.