Medzinárodný festival Divadelná Nitra navštívili tisícky divákov

Nitra 13. júna (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra prilákal od 6. do 11. júna vyše 3000 divákov a návštevníkov vrátane hostí z rôznych kútov Európy. Ako uviedla Asociácia Divadelná Nitra, ktorá je organizátorom podujatia, hlavný program festivalu ponúkol 17 predstavení zo siedmich krajín i 40 rôznych aktivít sprievodného, vzdelávacieho a pracovného programu. Boli medzi nimi diskusie, workshopy, koncerty, výstavy či divadlo pre deti.



Hlavné motto 34. ročníka festivalu bolo Práve/o tu a práve/o teraz! „Odkazovalo na tradičné poslanie festivalu ako miesta na reflexiu a nastoľovanie aktuálnych spoločensko-politických tém a zároveň bolo jednoznačným a hlasitým apelom na zachovanie a podporu slobody umeleckej tvorby na Slovensku alebo v krajinách s autoritárskymi režimami, akými sú Rusko a Bielorusko,“ skonštatovali organizátori.



Nitra privítala divadelných kritikov a teoretikov z viacerých krajín Európy, vrátane účastníkov a lektorov projektu V4@Theatre Critics Residency, ktorý je platformou pre mladých divadelných kritikov do 35 rokov z krajín V4 a Východného partnerstva. Tento rok sa účastníci rezidenčného pobytu sústredili na tému komunitného divadla a otázku, ako môže divadlo pomáhať prepájať ľudí a posilňovať vzťahy vo verejnom živote. „Účastníci rezidenčného pobytu pricestovali z Česka, Maďarska, Gruzínska, Albánska, zo Srbska a Severného Macedónska a lektori Stefan Tigges a Darko Lukič z Nemecka,“ pripomenuli organizátori.



Podľa riaditeľky festivalu Dariny Károvej sa festival po niekoľkých rokoch „zhlboka nadýchol“, predovšetkým vďaka návratu do Divadla Andreja Bagara ako svojho hlavného priestoru. „Je to aj vďaka zapojeniu novej scény mestského Kreatívneho centra - bývalého kina Palace a aj vďaka stabilnej podpore partnerov. Podarilo sa nám priniesť nebývalo vysoký počet inscenácií v hlavnom programe aj atraktívnych sprievodných podujatí,“ dodala Kárová.