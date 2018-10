Medzinárodný festival outdoorových filmov otvorí film P. Barabáša

Súťažná putovná prehliadka outdoorových filmov potrvá do 13. októbra.

Sabinov 10. októbra (TASR) – Filmom Vábenie výšok od Pavla Barabáša, ktorý mapuje slovenské himalájske dobrodružstvo, otvorili v stredu v Sabinove XVI. ročník Medzinárodného festivalu outdoorových filmov. Súťažná putovná prehliadka outdoorových filmov potrvá do 13. októbra.



Program festivalu pokračuje aj nasledujúce dni. Vo štvrtok (11.10.) večer filmovým blokom o 19.30 h a v piatok (12.10.) a sobotu (13.10.) filmovými blokmi o 17.00 a 19.30 h. "Okrem filmov sme pre návštevníkov pripravili aj sprievodné podujatia zamerané na outdoorovú tematiku, pre verejnosť pútavú besedu s cyklocestovateľom Martinom Stillerom, ktorá sa uskutoční v štvrtok o 18.00 h," uviedol pre TASR vedúci Kina Torysa v Sabinove Marek Šoltís.



Stiller prešiel podľa jeho slov na bicykli veľkú časť Európy. "V lete 2001 podnikol náročnú expedíciu na bicykli z Česka do Afriky s dĺžkou 5750 kilometrov. Na prelome rokov 2007 a 2008 uskutočnil 9320 kilometrov dlhú cykloexpedíciu naprieč celým austrálskym kontinentom zo západu na východ. V roku 2010 nasledovala polročná cyklocesta Amerikou, pri ktorej Martin s manželkou Renčou prešli na svojich bicykloch 7000 kilometrov po Kube, Mexiku a USA. Do dnešných dní precestoval viac ako 35 zemí," priblížil Šoltís s tým, že pre študentov si Stiller pripraví besedu o jednej z krajín.



Vtáčím spevom a premietnutím obrázkov predstaví žiakom základných a stredných škôl Miroslav Fulín základné druhy vtákov žijúcich v Sabinove a okolí a ku každému povie základné údaje či niečo zo života týchto vtákov.



"Je spoluautorom stálej prírodovednej expozície múzea Príroda Karpát. S podporou spolupracovníkov koordinuje od roku 2001 celoslovenský ekovýchovný program pre mládež Bocian. Ako člen slovenskej ornitologickej spoločnosti realizuje odchyt a krúžkovanie vtákov. Od roku 1975 sa zaoberá ochranou bocianov a posledných 23 rokov aj netopierov," povedal Šoltís.



Výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej pre žiakov a študentov bude spojená s besedou o knihách Slovensko - krajina plna tajomstiev, Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2.



Medzinárodný festival outdoorových filmov sa za 15 rokov svojej existencie stal najväčším filmovým súťažným putovným festivalom nielen v Českej republike, ale tiež na svete. Je zameraný na športy i život s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémne, adrenalínové, ale tiež cestopisné. Na festivale sa zúčastňujú českí, slovenskí a zahraniční autori, filmové štúdiá, národné televízie i súkromné televízne spoločnosti, a to v profesionálnej i amatérskej rovine.