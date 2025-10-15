< sekcia Regióny
Medzinárodný festival Voce Magna bude spomienkou na Pavla Kršku
Festival sa koná od stredy do 19. októbra na piatich rôznych miestach v Žiline.
Autor TASR
Žilina 15. októbra (TASR) - Koncertom detských speváckych zborov začína v stredu v Žiline 15. ročník medzinárodného festivalu zborového umenia Voce Magna. Ako informovali hlavní organizátori zo Žilinského miešaného zboru, tohtoročný festival je venovaný spomienke na hudobného skladateľa Pavla Kršku, ktorý zomrel pred dvomi mesiacmi vo veku 76 rokov.
Festival sa koná od stredy do 19. októbra na piatich rôznych miestach v Žiline. Počas stredajšieho otváracieho koncertu vystúpia v žilinskom evanjelickom kostole detské spevácke zbory Árvayček, Brioso, Margarétka a Žiliňáčik. V piatok 17. októbra je v Kostole obrátenia sv. Pavla na programe Večer duchovnej hudby, na ktorom sa predstavia popri slovenskom speváckom zbore Young Voices aj Luna Plena z Poľska a Permoník z Českej republiky.
Všetky tri spomenuté spevácke zbory vystúpia aj v sobotu 18. októbra na javisku Domu umenia Fatra počas festivalového galakoncertu. V ten istý deň je na programe tiež koncert Spevy národov v žilinskej Novej synagóge.
Festival vyvrcholí o deň neskôr v Kostole Božieho milosrdenstva na žilinskom sídlisku Hájik, kde si návštevníci budú môcť vypočuť jedno z najznámejších Krškových diel Slovenské rekviem. Spoločne s Trnavským komorným orchestrom, Žilinským miešaným zborom a martinským zborom Cantica Collegium Musicum sa predstavia sólisti Miriam Maťašová, Karolína Bauer, Jozef Gráf a Martin Mikuš.
Festival sa koná od stredy do 19. októbra na piatich rôznych miestach v Žiline. Počas stredajšieho otváracieho koncertu vystúpia v žilinskom evanjelickom kostole detské spevácke zbory Árvayček, Brioso, Margarétka a Žiliňáčik. V piatok 17. októbra je v Kostole obrátenia sv. Pavla na programe Večer duchovnej hudby, na ktorom sa predstavia popri slovenskom speváckom zbore Young Voices aj Luna Plena z Poľska a Permoník z Českej republiky.
Všetky tri spomenuté spevácke zbory vystúpia aj v sobotu 18. októbra na javisku Domu umenia Fatra počas festivalového galakoncertu. V ten istý deň je na programe tiež koncert Spevy národov v žilinskej Novej synagóge.
Festival vyvrcholí o deň neskôr v Kostole Božieho milosrdenstva na žilinskom sídlisku Hájik, kde si návštevníci budú môcť vypočuť jedno z najznámejších Krškových diel Slovenské rekviem. Spoločne s Trnavským komorným orchestrom, Žilinským miešaným zborom a martinským zborom Cantica Collegium Musicum sa predstavia sólisti Miriam Maťašová, Karolína Bauer, Jozef Gráf a Martin Mikuš.