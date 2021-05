Medzinárodný folklórny festival Myjava bude najmä v online priestore

Myjava 19. mája (TASR) - Medzinárodný folklórny festival Myjava sa tento rok prenesie do virtuálneho priestoru. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



V minulom roku muselo mesto 61. ročník presunúť na tento rok. "Lenže ani ten zatiaľ zmenu v útlme, ktorý zažívame, nepriniesol. Jednou z možností, ako verejnosti pripomenúť, že festival stále žije, je preniesť ho do virtuálneho priestoru. Sme si vedomí, že žiadna sociálna sieť, stream či záznam nedokážu nahradiť zážitok z naživo predvádzaných vystúpení ľudových hudieb a tanečníkov a atmosféru stretnutia s priateľmi a známymi vo festivalovom areáli... Ale stále je to možnosť ukázať priaznivcom, že tradičná kultúra neprestala jestvovať, aby na ňu po uvoľnení všetkých týchto opatrení nadobro nezanevreli," uviedol Hrin.



Touto cestou sa vzhľadom na ťažko predvídateľný vývoj rozhodli ísť aj organizátori folklórneho festivalu, ktorý patrí medzi tri najväčšie a najvýznamnejšie na Slovensku. "V termíne od 14. do 20. júna odprezentuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave a mesto sériu programov, ktoré budú môcť diváci sledovať na sociálnej sieti, na YouTube a prostredníctvom televízie. Ak sa bude dať a okres sa vymaní z bordovej farby, tak v obmedzenej miere aj priamo v uliciach mesta," informoval hovorca mesta.



Ako doplnil, pôjde o kombinovanú programovú skladbu, ktorá nebude tvorená len archívnymi materiálmi, ale aj celkom novými programami vopred pripravenými a natočenými pre potreby festivalu. "Pripravené budú napríklad videorecepty zamerané na tradičnú kuchyňu, filmy venované ľudovým remeslám, záznamy vydarených programov z predošlých festivalových ročníkov, tanečné školy a súťaže, tematické výstavy, streamy a ďalšie," informoval Hrin.



Po finálnej úprave online podoby festivalu bude celý program zverejnený na vynovenom festivalovom webe, na sociálnych sieťach a verejnosť bude informovaná aj prostredníctvom médií. Medzinárodný folklórny festival Myjava pripravujú mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave s podporou Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja.