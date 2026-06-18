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Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 privíta zahraničné súbory
Kultúrny dom Samka Dudíka bude dopoludnia hostiť program Veľký svet malým ľuďom.
Autor TASR
Myjava 18. júna (TASR) - Program 66. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2026 bude vo štvrtok patriť najmä deťom a mládeži. Súčasťou bude aj tradičné privítanie zahraničných folklórnych kolektívov na Gazdovskom dvore v mestskej časti Turá Lúka. Podujatie sa začne o 15.30 h a jeho súčasťou bude aj tanečná škola. Organizátori upozornili, že toto podujatie nie je určené pre širokú verejnosť. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Na Námestí M. R. Štefánika do 11.00 h prebieha program EN-TEN-TÍČKY, ktorý je určený deťom z materských škôl. Jeho súčasťou budú tradičné hry pripravené autorkami Evou Čmelovou, Vierou Vachulovou a Janou Tomičovou.
Kultúrny dom Samka Dudíka bude dopoludnia hostiť program Veľký svet malým ľuďom. Predstavia sa v ňom zahraničné folklórne kolektívy a určený je žiakom základných a stredných škôl. Program pripravili Katarína Babčáková a Lucia Konečná.
Hlavný festivalový program sa naplno rozbehne v piatok (19. 6.) slávnostným otvorením a odovzdávaním Ceny festivalu. Návštevníkov čakajú vystúpenia domácich i zahraničných súborov, tradičný jarmok, súťaž o Cenu Samka Dudíka, programy venované folklórnym tradíciám slovenských regiónov aj záverečný nedeľný galaprogram.
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 pripravujú mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava a SNM - Múzeum SNR v Myjave. Podujatie je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má štatút CIOFF International Recognized.
Na Námestí M. R. Štefánika do 11.00 h prebieha program EN-TEN-TÍČKY, ktorý je určený deťom z materských škôl. Jeho súčasťou budú tradičné hry pripravené autorkami Evou Čmelovou, Vierou Vachulovou a Janou Tomičovou.
Kultúrny dom Samka Dudíka bude dopoludnia hostiť program Veľký svet malým ľuďom. Predstavia sa v ňom zahraničné folklórne kolektívy a určený je žiakom základných a stredných škôl. Program pripravili Katarína Babčáková a Lucia Konečná.
Hlavný festivalový program sa naplno rozbehne v piatok (19. 6.) slávnostným otvorením a odovzdávaním Ceny festivalu. Návštevníkov čakajú vystúpenia domácich i zahraničných súborov, tradičný jarmok, súťaž o Cenu Samka Dudíka, programy venované folklórnym tradíciám slovenských regiónov aj záverečný nedeľný galaprogram.
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 pripravujú mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava a SNM - Múzeum SNR v Myjave. Podujatie je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má štatút CIOFF International Recognized.