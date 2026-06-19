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MYJAVA OŽIJE FOLKLÓROM: Privíta hostí aj zo zahraničia
Piatkový program odštartuje otvorenie Mestečka MY-A-VY a Kuchyne starých materí. Večer bude pokračovať programami zahraničných účastníkov a pásmom venovaným myjavským folklórnym tradíciám.
Autor TASR
Myjava 19. júna (TASR) - Slávnostné otvorenie 66. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2026, spojené s odovzdaním Ceny festivalu, je naplánované na piatok o 20.00 h v areáli Trnovce. Predstavia sa folklórne súbory a skupiny z myjavského regiónu i hostia zo Slovenska a zahraničia. Návštevníkov čakajú vystúpenia folklórnych súborov, jarmok, remeselné prezentácie, súťaže aj sprievodné podujatia pre deti a rodiny. TASR to uviedol hovorca mesta Myjava Marek Hrin.
Piatkový program odštartuje otvorenie Mestečka MY-A-VY a Kuchyne starých materí. Večer bude pokračovať programami zahraničných účastníkov a pásmom venovaným myjavským folklórnym tradíciám. Súčasťou festivalového areálu bude počas celého podujatia aj fotografická výstava Krehká krása zameraná na tylovú paličkovanú čipku z Myjavskej pahorkatiny.
Sobotňajší (20. 6.) program otvorí tradičný Jarmek pot mijafskú vežu na Námestí M. R. Štefánika. Súčasťou budú remeselné stánky, ukážky ľudovej kultúry a vystúpenia folklórnych kolektívov. V areáli Trnovce budú popoludní pokračovať regionálne programy, prezentácie folklórnych súborov a tanečné pásma.
Návštevníci si budú môcť pozrieť aj film Veseľje z produkcie Centra tradičnej kultúry v Myjave. Večer bude patriť programu zahraničných súborov a pásmu Rukopisy, ktoré vzdá hold choreografovi Štefanovi Nosáľovi a predstaví tvorbu súčasných folklórnych autorov.
V sobotu sa uskutoční aj Súťaž o Cenu Samka Dudíka, v ktorej sa predstavia ľudové hudby zo západného Slovenska. Nebude chýbať ani súťaž tanečníkov O mijafskí kosjérek.
Nedeľný (21. 6.) program ponúkne remeselné dielne, aktivity pre deti, rozprávanie o histórii myjavského festivalu a vystúpenia detských folklórnych súborov z viacerých regiónov Slovenska. Jubilejný ročník vyvrcholí záverečným galaprogramom s názvom Vytrúbme to do sveta!.
Organizátori odporúčajú návštevníkom využiť kyvadlovú dopravu medzi autobusovou stanicou v Myjave, mestskou časťou Turá Lúka a areálom Trnovce. Festival bude aj tento rok využívať kompostovateľný riad a zabezpečí triedenie odpadu s cieľom znížiť environmentálnu záťaž podujatia.
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 pripravujú mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava a SNM - Múzeum SNR v Myjave. Podujatie je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má štatút CIOFF International Recognized.
Piatkový program odštartuje otvorenie Mestečka MY-A-VY a Kuchyne starých materí. Večer bude pokračovať programami zahraničných účastníkov a pásmom venovaným myjavským folklórnym tradíciám. Súčasťou festivalového areálu bude počas celého podujatia aj fotografická výstava Krehká krása zameraná na tylovú paličkovanú čipku z Myjavskej pahorkatiny.
Sobotňajší (20. 6.) program otvorí tradičný Jarmek pot mijafskú vežu na Námestí M. R. Štefánika. Súčasťou budú remeselné stánky, ukážky ľudovej kultúry a vystúpenia folklórnych kolektívov. V areáli Trnovce budú popoludní pokračovať regionálne programy, prezentácie folklórnych súborov a tanečné pásma.
Návštevníci si budú môcť pozrieť aj film Veseľje z produkcie Centra tradičnej kultúry v Myjave. Večer bude patriť programu zahraničných súborov a pásmu Rukopisy, ktoré vzdá hold choreografovi Štefanovi Nosáľovi a predstaví tvorbu súčasných folklórnych autorov.
V sobotu sa uskutoční aj Súťaž o Cenu Samka Dudíka, v ktorej sa predstavia ľudové hudby zo západného Slovenska. Nebude chýbať ani súťaž tanečníkov O mijafskí kosjérek.
Nedeľný (21. 6.) program ponúkne remeselné dielne, aktivity pre deti, rozprávanie o histórii myjavského festivalu a vystúpenia detských folklórnych súborov z viacerých regiónov Slovenska. Jubilejný ročník vyvrcholí záverečným galaprogramom s názvom Vytrúbme to do sveta!.
Organizátori odporúčajú návštevníkom využiť kyvadlovú dopravu medzi autobusovou stanicou v Myjave, mestskou časťou Turá Lúka a areálom Trnovce. Festival bude aj tento rok využívať kompostovateľný riad a zabezpečí triedenie odpadu s cieľom znížiť environmentálnu záťaž podujatia.
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 pripravujú mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava a SNM - Múzeum SNR v Myjave. Podujatie je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má štatút CIOFF International Recognized.