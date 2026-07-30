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Medzinárodný krajanský festival privíta Slovákov z celého sveta
Sobotný festivalový program bude patriť rodinám, folklóru a hudbe.
Autor TASR
Bratislava/Martin 30. júla (TASR) - Matica slovenská (MS) organizuje od štvrtka do nedele 2. augusta druhý ročník Medzinárodného krajanského festivalu. Stretnutie Slovákov z celého sveta sa koná v areáli sídelnej budovy MS v Martine. Počas štyroch dní ponúkne diskusie, folklórne vystúpenia krajanských súborov zo zahraničia, koncerty, program pre deti aj sprievodné podujatia.
„Festival opäť vytvorí priestor na prepájanie slovenských komunít zo zahraničia s domácim prostredím. V programe sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva, ktoré prinesú bohatstvo slovenských tradícií uchovávaných za hranicami Slovenska,“ približujú organizátori podujatie, ktoré je oslavou spoločných koreňov, kultúrneho dedičstva a hodnôt spájajúcich slovenské komunity po celom svete.
Ako ďalej informuje hovorkyňa MS Laura Hancová, festival slávnostne otvoria v piatok (31. 7.). Súčasťou programu bude diskusia s krajanskými účastníkmi, beseda so spisovateľom Jozefom Banášom a večerný koncert Legendy slovenských pódií - Večer nestarnúcich hitov, po ktorom bude nasledovať večerný DJ set.
Sobotný festivalový program bude patriť rodinám, folklóru a hudbe. Dopoludnia sa predstavia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a obľúbené predstavenie Zahrajko a Myška Eliška. „Popoludní festival ovládnu vystúpenia krajanských telies zo zahraničia, ktoré vyvrcholia slávnostným galaprogramom. Večerný program doplní koncert skupiny Hrdza a vystúpenie SKUS Pivnica zo Srbska,“ avizuje MS.
Súčasťou festivalu bude podľa organizátorov aj bohatý sprievodný program - atrakcie pre rodiny s deťmi, stánky ľudových remesiel, občerstvenie a výstava šatnice Matice slovenskej. „Záverečný deň festivalu, v nedeľu 2. augusta, bude patriť aj pobožnosti,“ uzatvárajú organizátori.
„Festival opäť vytvorí priestor na prepájanie slovenských komunít zo zahraničia s domácim prostredím. V programe sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva, ktoré prinesú bohatstvo slovenských tradícií uchovávaných za hranicami Slovenska,“ približujú organizátori podujatie, ktoré je oslavou spoločných koreňov, kultúrneho dedičstva a hodnôt spájajúcich slovenské komunity po celom svete.
Ako ďalej informuje hovorkyňa MS Laura Hancová, festival slávnostne otvoria v piatok (31. 7.). Súčasťou programu bude diskusia s krajanskými účastníkmi, beseda so spisovateľom Jozefom Banášom a večerný koncert Legendy slovenských pódií - Večer nestarnúcich hitov, po ktorom bude nasledovať večerný DJ set.
Sobotný festivalový program bude patriť rodinám, folklóru a hudbe. Dopoludnia sa predstavia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a obľúbené predstavenie Zahrajko a Myška Eliška. „Popoludní festival ovládnu vystúpenia krajanských telies zo zahraničia, ktoré vyvrcholia slávnostným galaprogramom. Večerný program doplní koncert skupiny Hrdza a vystúpenie SKUS Pivnica zo Srbska,“ avizuje MS.
Súčasťou festivalu bude podľa organizátorov aj bohatý sprievodný program - atrakcie pre rodiny s deťmi, stánky ľudových remesiel, občerstvenie a výstava šatnice Matice slovenskej. „Záverečný deň festivalu, v nedeľu 2. augusta, bude patriť aj pobožnosti,“ uzatvárajú organizátori.