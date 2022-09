Medzinárodný maratón mieru v Košiciach ovplyvní aj MHD

Košice 30. septembra (TASR) – Organizácia Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach ovplyvní prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) počas troch dní, a to od piatka do nedele (2. 10.). Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) počas nich poskytne účastníkom maratónu, ktorí sa preukážu štartovým číslom, bezplatnú prepravu. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



Počas otváracieho ceremoniálu MMM, ktorý je naplánovaný na piatok medzi 18.15 a 19.00 h, bude čiastočne uzatvorené Námestie Maratónu mieru. Po zmenených trasách budú premávať električkové linky 1, 2, 6, 9 a autobusové linky 17, 19, 22 a 36.



V sobotu (1. 10.) od 12.00 h dôjde k vylúčeniu električiek v úseku Námestie osloboditeľov – Staničné námestie. Električkové linky 2, 3, 6 a R1 budú premávať po upravených trasách. "Od soboty 1.10. od 12.00 h do nedele 2.10. do 8.00 h budú všetky autobusové linky premávajúce cez Námestie osloboditeľov smer Dom umenia/Krajský súd premávať po južnej strane OC Aupark a zastavia na stanovišti linky č.11 pri poisťovni Allianz," uviedla Bujňáková. Okrem iných zmien bude v úseku Staničné námestie – Jakabov palác/Senný trh – Námestie osloboditeľov a späť premávať náhradná autobusová doprava na linke č.X.



V nedeľu, v deň konania MMM, budú opatrenia pre električkovú dopravu platiť v čase od 7.00 do 15.30 h. O 7.00 h dôjde k uzavretiu Štúrovej ulice, o 8.00 h aj k uzatvoreniu Hviezdoslavovej a Boženy Němcovej. Opatrenia pre autobusovú dopravu budú platiť v čase od 8.00 do 14.30 h. Premávať nebude napríklad električková linka č.2, ani autobusová doprava v úseku Májová - Železničná zastávka Ťahanovce.



Bližšie informácie o dočasných zmenách v premávke košickej MHD počas MMM sú zverejnené na webovej stránke DPMK.