Bratislava 27. júla (TASR) - Medzinárodný projekt architektonických škôl pomôže aj utečencom z Ukrajiny. Jedným z cieľov je vyjadriť empatiu v umení prostredníctvom malej stavby z dreva - komunitnej kuchyne. Autorom návrhu je kolektív študentov a pedagógov z Fakulty architektúry a dizajnu (FAD) STU v Bratislave a Bergen School of Achitecture z nórskeho Bergenu. TASR o tom informovala Zuzana Uličianska z FAD STU v Bratislave.



Realizačná fáza projektu, ktorý je podporený z Grantov EHP a štátneho rozpočtu, prebieha od 17. do 28. júla v Gabčíkove. Jeho pôvodným zámerom bolo vytvoriť objekt reagujúci na vandalizmus a bezdomovectvo.



"Po 24. februári nám prišlo najviac zmysluplné zamerať sa na utečencov z Ukrajiny na Slovensku. Neziskovými organizáciami pracujúcimi s utečencami sme boli nasmerovaní na bývalé Účelové zariadenie STU v Gabčíkove, ktoré v súčasnosti získalo nový názov Residence Park Gabčíkovo, kde je momentálne ubytovaných vyše 900 utečencov z Ukrajiny," vysvetľuje koordinátorka projektu Veronika Kotradyová z FAD STU.



Podľa jej slov sa prostredníctvom projektu snažia vytvoriť spoločný priestor, ktorý by napomáhal socializácii a inklúzii, priestor na trávenie voľného času a stretávanie sa. Akási komunitná kuchyňa môže byť za daných okolností pozvaním pre rôzne skupiny utečencov a ubytovaných hostí k spoločným aktivitám v rámci areálu. Tento typ pavilónu môže neskôr slúžiť aj ako environmentálne centrum či škola v prírode. Súčasťou stavby bude aj pridaná mobilná zeleň, stojany na bicykle a informačné tabule.