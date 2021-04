Medzinárodný projekt má pômôcť rozvoju ekoturizmu vo Vtáčom raji

Senné 27. apríla (TASR) – Prispieť k rozvoju ekoturizmu založenom na pozorovaní vtáctva má v oblasti Senianskych rybníkov na dolnom Zemplíne európsky projekt BirdTour. Ochranári zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/BirdLife Slovensko v rámci neho obnovia náučný chodník a vyhliadkovú vežu, v obci Senné v okrese Michalovce vybudujú návštevnícke centrum, vytvoria dažďovú záhradu a zriadia cyklopožičovňu. Pre TASR to potvrdil Matej Repel z SOS/BirdLife Slovensko.



Očakávaným výsledkom projektu BirdTour je rozvoj ekoturizmu, zvýšenie počtu návštevníkov v regióne a vytvorenie komplexnej návštevníckej infraštruktúry v lokalite Senianske rybníky. "Tá je nielen významnou turistickou lokalitou, ale taktiež skvelým východiskovým bodom do širšieho územia Medzibodrožia, ktoré má tiež potenciál vyniknúť vďaka aktivitám udržateľného turizmu," priblížila Zuzana Lackovičová z SOS/BirdLife Slovensko s tým, že aktuálne je v lokalite Senianske rybníky k dispozícii 15 kilometrov dlhý náučný chodník Vtáčím rajom s množstvom vyhliadkových veží. "Práve revitalizácia jednej vyhliadkovej veže a existujúceho náučného chodníka je aktivita, ktorou sa na projekte BirdTour podieľa SOS/BirdLife Slovensko," doplnila s tým, že výška podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená na realizáciu tohto projektu je 818.215 eur. Ako dodala, do projektu sa zapojila aj Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa, ktorej hlavným cieľom je obnova renesančného Senianskeho kaštieľa a jeho okolia a tiež vybudovanie kempingu pre širokú verejnosť.



Hlavným partnerom projektu implementovanom v rámci programu spolupráce V-A Slovenská republika – Maďarsko je Košice Región Turizmus, ďalším participantom je Zöld Kör - Föld Barátai Magyarország tagja, ktorý v rámci projektu vytvorí náučný chodník v meste Sárospatak, informačné centrum v obci Bodrogkeresztúr a zrekonštruuje vyhliadkovú vežu v meste Tarcal.