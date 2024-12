Medzinárodný veľtrh vzdelávania ponúkne expozície aj interaktívne zóny

Košice 4. decembra (TASR) - Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO otvára v stredu svoj 16. ročník. Počas dvoch dní sa v košickom Kulturparku predstavia domáce aj zahraničné inštitúcie, ktoré ponúkajú programy a služby v oblasti vzdelávania a kariéry. Organizátori očakávajú, že veľtrh navštívi približne 7000 mladých ľudí z celého východného Slovenska. TASR o tom informovala riaditeľka projektu Kristína Vajdová.



"Počet vystavovateľov fyzicky prítomných na veľtrhu presiahol počet 60, pričom spolu zastupujú a reprezentujú viac ako 170 škôl a vzdelávacích inštitúcií. Sme presvedčení, že z ponuky študijných programov, doplnkového vzdelávania či príležitostí na štart kariéry si vyberie naozaj každý," uviedla.



Na výstavisku sa so svojimi expozíciami predstavia stredné školy z východného Slovenska, zahraničné stredné a vysoké školy, slovenské a české univerzity, ako aj rôzni zamestnávatelia, vzdelávacie, pobytové a záujmové inštitúcie.



Pripravených bude tiež niekoľko celodenných interaktívnych zón v oblasti jazykového testovania, koučingu, kariérneho poradenstva či kritického myslenia. Hlavné pódium v budove Alfa bude dejiskom viacerých moderovaných diskusií, ktoré detailnejšie predstavia niektoré témy. Vysielané budú aj naživo prostredníctvom online platformy.



Aj tento rok majú žiaci a študenti z odľahlejších oblastí východného Slovenska možnosť využiť PRO EDUCO BUS. Do Kulturparku ich počas oboch dní budú privážať celkovo tri autobusy. "Popritom školy z viacerých okresných miest i menších obcí pripravujú svoju cestu do Košíc aj vo vlastnej réžii, aby aj takto priblížili svojim žiakom a študentom ponuku ich budúceho vzdelávania," dodala Vajdová.



Vstup na veľtrh je bezplatný. Potrvá v stredu od 9.30 do 15.30 h a vo štvrtok (5. 12.) od 8.30 do 14.30 h.