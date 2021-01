Melichovu skalu nad Detvou vidieť z diaľky, najkrajšia je zasnežená

Na snímke turistická tabuľa s nápisom Melichova skala nad Detvou v sobotu 16. januára 2021. Foto: TASR - Silvia Tannhauserová

Na snímke výhľad spod Melichovej skaly na Detvu v sobotu 16. januára 2021. Foto: TASR - Silvia Tannhauserová

Detva 17. januára (TASR) – Svojou majestátnosťou vzbudzuje Melichova skala nad Detvou pozornosť už z diaľky, táto prírodná pamiatka je však najkrajšia, keď je zasnežená. Skala je 30 metrov vysoká a je to zvyšok čela lávového prúdu so zachovanými tvarmi tečúcej lávy.uviedol pre TASR riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.Ako dodal, na nižšiu časť skaly sa dá vyliezť a vychutnať si nezabudnuteľný výhľad na detviansku dolinu a okolité vrchy.spomenul.Ku skale sa ľudia dostanú turistickou trasou z Detvy, priamo z parkoviska pri Podpolianskom múzeu.zhrnul Krahulec. Pre priaznivcov turistiky trasa pokračuje ďalej na Poľanu po pasienkoch a lesných chodníčkoch okolo skalných útvarov nazývaných Kopa a cez Vrchdetvu.podotkol.Túru zvládnu aj rodiny s malými deťmi. Príležitostní návštevníci prírody by sa však mali na zimnú trasu vybrať v pevnej vysokej zimnej obuvi. Keď turista prichádza zo Skliarova, tesne pod skalou sa turistická trasa mení na svah, na ktorom je v zime veľa snehu. V tomto úseku netreba nič podceňovať a prejsť ho OOCR odporúča pomaly a zodpovedne. Počítať však treba aj s tým, že po zasneženom kopci je výstup ťažší.Príchod do cieľa prezrádza vyčnievajúci vrch skaly. Autentickým zážitkom je otočiť sa smerom do doliny a vychutnať si široký výhľad. Pozorovať možno vrchy Siroň, Javor a aj Raticov vrch s dominantným kostolom. Ak budú mať návštevníci šťastie a bude im svietiť slnko, lúky budú plné nepoškodeného žiarivého snehu. V zime je skala výraznejšia ako v lete. Keď je obsypaná snehom a spojí sa s útvarmi, ktoré stvorila príroda, vznikajú najoriginálnejšie fotografie.Dôležité je pripomenúť, že skala je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana a tá je divou horou. Žijú v nej šelmy a turisti sú tí, ktorí im ich pokoj rušia. O tom, že turisti vchádzajú do ich priestoru, môžu dať vedieť napríklad spevom, pískaním, píšťalkou alebo rádiom na baterku. Netreba to však preháňať. Stretnutí medveďa s ľuďmi v týchto miestach síce bolo viac, vždy sa však zviera zľaklo, ušlo a človeka nenapadlo.