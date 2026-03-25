Memorandum o spolupráci má podporiť rozvoj Zemplínskej šíravy
Autor TASR
Kaluža 25. marca (TASR) - Zástupcovia verejnej správy a aktéri cestovného ruchu podpísali memorandum o spolupráci zamerané na spoločný rozvoj Zemplínskej šíravy. Dokument má podporiť koordináciu aktivít a systematickejší rozvoj rekreačnej lokality. Štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky Jana Štilichová pri tejto príležitosti zdôraznila, že Zemplínska šírava má podľa ministerstva veľký rozvojový potenciál.
Cieľom spolupráce je posilniť postavenie Zemplínskej šíravy ako atraktívnej turistickej destinácie a pokračovať v jej udržateľnom rozvoji. Spoločným zámerom je zároveň prispieť k obnove popularity tejto lokality. „Vízia je nastavená jednoznačne tak, aby sa Zemplínska šírava rozvíjala a aby mala dosah aj na ekonomiku štátu,“ uviedla Štilichová.
Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka uviedol, že pracujú na projektoch, ktoré pozdvihnú Zemplínsku šíravu, či už v oblasti infraštruktúry alebo skvalitňovania služieb. „Podpisom tohto memoranda sa to nekončí, práve naopak - začína. Ide o koordináciu aktivít, ktoré budeme robiť. V prvom rade sa dohodneme na zámere a následne sa budeme koordinovať aj pri podávaní projektov,“ uviedol Trnka.
Medzi spoločné priority patrí aj modernizácia rekreačných stredísk, podpora ekologickej dopravy a systematická starostlivosť o okolie nádrže. Spolupráca sa dotkne aj zjednoteného marketingu a vytvárania inovatívnych turistických atrakcií. Zemplínsku šíravu ročne navštívi podľa výkonnej riaditeľky organizácie Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej približne 85.000 ľudí. „Nejde o formalitu, ale o záväzok rozvíjať Zemplínsku šíravu. Očakávame, že zvýšime počet návštevníkov a vytvoríme modernú európsku destináciu s autentickou atmosférou, celoročnými službami a kvalitnou ponukou,“ doplnila.
Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec poukázal aj na konkrétne pripravované projekty. Medzi nimi je napríklad plánovaná výstavba cyklomagistrály okolo Zemplínskej šíravy. Na príprave časti cyklotrasy už podľa neho pracujú obce Zalužice a Lúčky, pričom mesto Michalovce pripravuje cyklotrasu, ktorá spojí centrum mesta so Zemplínskou šíravou a napojí sa na zalužickú vetvu trasy.
