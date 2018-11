Memorandum o spolupráci má zachrániť jedinú sklársku školu v SR

Stredná odborná škola sklárska, ako jediná odborná škola so zameraním na sklársky priemysel na Slovensku, čelí aktuálne nedostatku študentov.

Trenčín 7. novembra (TASR) – Záchrana Strednej odbornej školy (SOŠ) sklárskej v Lednických Rovniach je cieľom pripravovaného memoranda o spolupráci piatich zainteresovaných subjektov. Riešením má byť spojenie SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach a SOŠ v Púchove.



Stredná odborná škola sklárska, ako jediná odborná škola so zameraním na sklársky priemysel na Slovensku, čelí aktuálne nedostatku študentov. V polovici septembra 2018 mala škola celkovo obsadené len štyri triedy, v ktorých sa v štyroch rôznych ročníkoch učí spolu 54 žiakov. V školskom roku 2014/2015 študovalo na sklárskej škole 105 žiakov. Ich počet tak za posledných päť rokov klesol približne o polovicu.



„Trenčiansky samosprávny kraj hľadá riešenie, ako sklársku školu s celoslovenskou pôsobnosťou zachrániť, nakoľko pri počte 54 žiakov je existencia školy nielen z hľadiska ekonomického, ale aj z hľadiska zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu do budúcnosti neudržateľná a neefektívna," informovala vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.



Signatármi memoranda by mali byť Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne, Stredná odborná škola Púchov, sklárske spoločnosti RONA a Vetropack Nemšová a TSK ako zriaďovateľ oboch stredných škôl. Zainteresované strany podpisom dokumentu potvrdia svoj záujem naďalej prehlbovať kooperáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.



„Hľadať možnosti riešenia pre záchranu jedinej školy so sklárskym zameraním na Slovensku je nutné predovšetkým v záujme zabezpečenia prípravy kvalifikovaných odborníkov pre sklársky priemysel do budúcnosti," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Najoptimálnejším riešením by podľa zriaďovateľa malo byť vytvorenie Spojenej školy Ivana Krasku v Púchove s organizačnými zložkami SOŠ Púchov a SOŠ sklárska v priestoroch súčasnej SOŠ Púchov, kde bude teoretické vyučovanie, ubytovanie i stravovanie študentov. Praktické vyučovanie sklárov by malo zostať nezmenené. TSK je navyše pripravený pristúpiť k úprave spojov prímestskej autobusovej dopravy tak, aby študenti školy nemali problém vykonávať prax v Lednických Rovniach.



Model spojenia dvoch odborných škôl do spojenej školy v púchovskom okrese bol predrokovaný i s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré tento krok označilo ako najoptimálnejšie riešenie. Zastupiteľstvo TSK sa týmto návrhom bude zaoberať na svojom najbližšom rokovaní 26. novembra.