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Memorandum s STU o spolupráci má podporiť premyslený rozvoj Pezinka
Dôležitou súčasťou partnerstva bude aj spoločné zapájanie sa do národných a medzinárodných projektov a grantových schém.
Autor TASR
Pezinok 5. augusta (TASR) - Mesto Pezinok a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) v stredu podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Týkať sa bude najmä oblastí stavebníctva, dopravy, architektúry a urbanizmu, životného prostredia, informačných technológií, strojárstva a chemického inžinierstva. Informovala o tom samospráva v tlačovej správe.
„Mesto bude môcť pri príprave svojich rozhodnutí využívať odborné kapacity univerzity, takisto výsledky výskumu a najnovšie poznatky z jednotlivých technických a vedeckých oblastí,“ uviedol v súvislosti s rámcovou dohodou, uzavretou na dobu neurčitú, primátor Pezinka Roman Mács. „Cieľom spolupráce je pripravovať riešenia, ktoré nebudú vychádzať iba z krátkodobých potrieb, ale predovšetkým z dôkladnej analýzy, odbornej diskusie a vyhodnotenia ich budúcich prínosov a dôsledkov pre mesto tak, aby sa rozvíjalo premyslene, zodpovedne a s jasnou víziou,“ zdôraznil.
Upozornil tiež, že memorandum, ktoré spolu s ním podpísal rektor STU Maximilián Strémy, otvára priestor pre systematické prepájanie akademického prostredia s praxou samosprávy. „Mesto a univerzita budú spoločne pripravovať strategické dokumenty, odborné štúdie, analýzy a návrhy konkrétnych riešení. Do projektov sa budú môcť zapájať odborníci, pedagógovia, študenti aj vedeckovýskumné tímy STU,“ vysvetlil Mács.
Dôležitou súčasťou partnerstva bude aj spoločné zapájanie sa do národných a medzinárodných projektov a grantových schém. Súčasťou spolupráce bude i realizácia spoločných vedecko-výskumných a inovačných aktivít, ako aj organizovanie konferencií, seminárov, workshopov a odborných diskusií.
„Mesto bude môcť pri príprave svojich rozhodnutí využívať odborné kapacity univerzity, takisto výsledky výskumu a najnovšie poznatky z jednotlivých technických a vedeckých oblastí,“ uviedol v súvislosti s rámcovou dohodou, uzavretou na dobu neurčitú, primátor Pezinka Roman Mács. „Cieľom spolupráce je pripravovať riešenia, ktoré nebudú vychádzať iba z krátkodobých potrieb, ale predovšetkým z dôkladnej analýzy, odbornej diskusie a vyhodnotenia ich budúcich prínosov a dôsledkov pre mesto tak, aby sa rozvíjalo premyslene, zodpovedne a s jasnou víziou,“ zdôraznil.
Upozornil tiež, že memorandum, ktoré spolu s ním podpísal rektor STU Maximilián Strémy, otvára priestor pre systematické prepájanie akademického prostredia s praxou samosprávy. „Mesto a univerzita budú spoločne pripravovať strategické dokumenty, odborné štúdie, analýzy a návrhy konkrétnych riešení. Do projektov sa budú môcť zapájať odborníci, pedagógovia, študenti aj vedeckovýskumné tímy STU,“ vysvetlil Mács.
Dôležitou súčasťou partnerstva bude aj spoločné zapájanie sa do národných a medzinárodných projektov a grantových schém. Súčasťou spolupráce bude i realizácia spoločných vedecko-výskumných a inovačných aktivít, ako aj organizovanie konferencií, seminárov, workshopov a odborných diskusií.