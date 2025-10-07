< sekcia Regióny
Memorandum Úradu vlády SR a záujmového združenia obcí má pomôcť Rómom
Memorandum je záväzok k reálnej spolupráci, ktorá sa bude prejavovať v praxi v obciach, školách, komunitných centrách a v každodennom živote ľudí.
Autor TASR
Bystrany 7. októbra (TASR) - Vzájomná spolupráca pri uskutočňovaní verejných politík inklúzie Rómov, vzájomný transfer poznatkov s dôrazom na dobré praktiky, pozitívne odozvy a efektívne metódy ich realizácie sú predmetom memoranda, ktoré uzavreli Úrad vlády SR a Záujmové združenie obcí Spolužitie a Jekhetane Roma a Slovakia. O jeho podrobnostiach v utorok na tlačovej konferencii v obci Bystrany informovali splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško a predseda združenia Slavomír Badžo.
„Memorandum je o spolupráci, pripravovaní politík, ale aj celkového smerovania riešenia rómskej problematiky. Musíme adresne nastavovať pomoc a nie nastavovať veci zo stola v Bratislave. Združenie Jekhetane je v podstate partnerom voči úradu splnomocnenca, myslím si, že to nastavovanie bude ďaleko efektívnejšie,“ uviedol Daško.
V prvom rade je to podľa neho nastavovanie inklúzií v rámci vzdelávania, sociálnej práce, bytovej politiky, riešenia pracovných pozícií a najmä komplexného riešenia. „Budeme riešiť vzdelávanie detí, ale keď nemáme infraštruktúru, nemajú kde poriadne bývať, tak nemôžme očakávať niečo od dieťaťa, ktoré si bude chcieť písať úlohy v chatrči, kde je 15 ľudí a nemá miesto, že by to urobilo. Čiže to komplexné riešenie je veľmi dôležité a k tomu úrad potrebuje hlavne samosprávy, ktoré to majú perfektne zmapované,“ vysvetlil Daško.
Podľa Badža podpísaním memoranda dávajú jasne najavo, že chcú spájať sily. „Našim spoločným cieľom je zlepšiť životné podmienky rómskej komunity, posilniť jej začlenenie do spoločnosti a vytvoriť také prostredie, v ktorom každý človek bez ohľadu na pôvod bude mať rovnaké šance na vzdelanie, prácu a dôstojný život,“ uviedol Badžo.
Ako podotkol, memorandum je záväzok k reálnej spolupráci, ktorá sa bude prejavovať v praxi v obciach, školách, komunitných centrách a v každodennom živote ľudí.
