Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Regióny

Memorandum Úradu vlády SR a záujmového združenia obcí má pomôcť Rómom

.
Na snímke zľava predseda združenia Jekhetane Slavomír Badžo a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško počas tlačovej konferencie pri príležitosti podpísania memoranda o spolupráci medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Záujmovým združením obcí Spolužitie a Jekhetane Roma a Slovakia pred budovou obecného úradu v Bystranoch 7. októbra 2025. Foto: TASR - František Iván

Memorandum je záväzok k reálnej spolupráci, ktorá sa bude prejavovať v praxi v obciach, školách, komunitných centrách a v každodennom živote ľudí.

Autor TASR
Bystrany 7. októbra (TASR) - Vzájomná spolupráca pri uskutočňovaní verejných politík inklúzie Rómov, vzájomný transfer poznatkov s dôrazom na dobré praktiky, pozitívne odozvy a efektívne metódy ich realizácie sú predmetom memoranda, ktoré uzavreli Úrad vlády SR a Záujmové združenie obcí Spolužitie a Jekhetane Roma a Slovakia. O jeho podrobnostiach v utorok na tlačovej konferencii v obci Bystrany informovali splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško a predseda združenia Slavomír Badžo.

„Memorandum je o spolupráci, pripravovaní politík, ale aj celkového smerovania riešenia rómskej problematiky. Musíme adresne nastavovať pomoc a nie nastavovať veci zo stola v Bratislave. Združenie Jekhetane je v podstate partnerom voči úradu splnomocnenca, myslím si, že to nastavovanie bude ďaleko efektívnejšie,“ uviedol Daško.



V prvom rade je to podľa neho nastavovanie inklúzií v rámci vzdelávania, sociálnej práce, bytovej politiky, riešenia pracovných pozícií a najmä komplexného riešenia. „Budeme riešiť vzdelávanie detí, ale keď nemáme infraštruktúru, nemajú kde poriadne bývať, tak nemôžme očakávať niečo od dieťaťa, ktoré si bude chcieť písať úlohy v chatrči, kde je 15 ľudí a nemá miesto, že by to urobilo. Čiže to komplexné riešenie je veľmi dôležité a k tomu úrad potrebuje hlavne samosprávy, ktoré to majú perfektne zmapované,“ vysvetlil Daško.

Podľa Badža podpísaním memoranda dávajú jasne najavo, že chcú spájať sily. „Našim spoločným cieľom je zlepšiť životné podmienky rómskej komunity, posilniť jej začlenenie do spoločnosti a vytvoriť také prostredie, v ktorom každý človek bez ohľadu na pôvod bude mať rovnaké šance na vzdelanie, prácu a dôstojný život,“ uviedol Badžo.

Ako podotkol, memorandum je záväzok k reálnej spolupráci, ktorá sa bude prejavovať v praxi v obciach, školách, komunitných centrách a v každodennom živote ľudí.
.

Neprehliadnite

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?