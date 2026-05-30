< sekcia Regióny
Memoriál J. Gabčíka prilákal do Poluvsia stovky bežcov i hostí
Podľa riaditeľa Vojenského historického ústavu Miloslava Čaploviča je význam pripomínania si pamiatky Jozefa Gabčíka neoceniteľný.
Autor TASR
Rajecké Teplice 30. mája (TASR) - Pietnym aktom kladenia vencov a bežeckým Memoriálom Jozefa Gabčíka si v sobotu v Poluvsí, mestskej časti Rajeckých Teplíc, pripomenuli predstavitelia Ozbrojených síl SR, vojenských pridelencov spojeneckých armád, francúzskeho veľvyslanectva i ďalší hostia 84. výročie atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Na štart 32. ročníka memoriálu sa postavili stovky bežcov.
Podľa riaditeľa Vojenského historického ústavu Miloslava Čaploviča je význam pripomínania si pamiatky Jozefa Gabčíka neoceniteľný. „Už 32 rokov si nielen výsadkári z 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ale i ďalší príslušníci ozbrojených síl pripomínajú jednu z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska 20. storočia Jozefa Gabčíka, rodáka z tohto regiónu. Ten spolu s Jánom Kubišom dokázal realizovať spravodlivú odplatu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý bol autorom konečného riešenia židovskej otázky, architektom holokaustu a zároveň patril medzi trojicu najvýznamnejších ľudí v tretej ríši,“ povedal pre TASR Čaplovič.
Následné obete v podobe vyvraždenia obyvateľov v Lidiciach a Lažákoch podľa neho neboli márne. Mocnosti aj na základe toho „oduznali“ Mníchovskú dohodu a uznali Československo v predmníchovských hraniciach. „Po roku 1945 sa tak mohlo Československo obnoviť v takmer pôvodných hraniciach, ako bolo predtým,“ zdôraznil Čaplovič.
Pripomenul, že hrdinský čin Gabčíka a Kubiša mal veľký význam aj pre Francúzsko, ktoré na sobotnej spomienke zastupoval veľvyslanec.
„Počítalo sa s tým, že Heydrich mal byť po tom, ako vyrieši úlohy v Protektoráte Čechy a Morava, presunutý do Francúzska. Mnohí Francúzi hovoria, že práve títo dvaja československí vlastenci zachránili život mnohým Francúzom. Peklo by nastalo aj na okupovaných územiach vo Francúzsku,“ doplnil riaditeľ.
Podľa riaditeľa Vojenského historického ústavu Miloslava Čaploviča je význam pripomínania si pamiatky Jozefa Gabčíka neoceniteľný. „Už 32 rokov si nielen výsadkári z 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ale i ďalší príslušníci ozbrojených síl pripomínajú jednu z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska 20. storočia Jozefa Gabčíka, rodáka z tohto regiónu. Ten spolu s Jánom Kubišom dokázal realizovať spravodlivú odplatu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý bol autorom konečného riešenia židovskej otázky, architektom holokaustu a zároveň patril medzi trojicu najvýznamnejších ľudí v tretej ríši,“ povedal pre TASR Čaplovič.
Následné obete v podobe vyvraždenia obyvateľov v Lidiciach a Lažákoch podľa neho neboli márne. Mocnosti aj na základe toho „oduznali“ Mníchovskú dohodu a uznali Československo v predmníchovských hraniciach. „Po roku 1945 sa tak mohlo Československo obnoviť v takmer pôvodných hraniciach, ako bolo predtým,“ zdôraznil Čaplovič.
Pripomenul, že hrdinský čin Gabčíka a Kubiša mal veľký význam aj pre Francúzsko, ktoré na sobotnej spomienke zastupoval veľvyslanec.
„Počítalo sa s tým, že Heydrich mal byť po tom, ako vyrieši úlohy v Protektoráte Čechy a Morava, presunutý do Francúzska. Mnohí Francúzi hovoria, že práve títo dvaja československí vlastenci zachránili život mnohým Francúzom. Peklo by nastalo aj na okupovaných územiach vo Francúzsku,“ doplnil riaditeľ.