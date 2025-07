Memoriál Stopami ukrývaných detí opäť pripomenie holokaust i SNP

Bratislava 14. júla (TASR) - V nedeľu (20. 7.) sa koncertom vo Vrútkach začne šiesty ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí. „Vyše 40 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esti - židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami,“ informoval organizátor memoriálu občianske združenie Post Bellum.



Riaditeľka organizácie Post Bellum Sandra Polovková pripomenula, že memoriál Stopami ukrývaných detí je spomienkovo-vzdelávacie podujatie, ktoré kombinuje skutočné príbehy preživších, zážitok z dlhého putovania v skupine a spoznávanie často nepoznaných miest, ktoré sú spojené s holokaustom a so Slovenským národným povstaním (SNP). Upozornila, že tohtoročné podujatie bude reflektovať nielen to, že koncom roka 2024 zomrel Pavel Eli Vago, po stopách ktorého účastníci pochodu pôjdu, ale aj fakt, že na Slovensku v ostatnom čase zásadne pribudli pokusy prepisovať históriu - a to aj históriu druhej svetovej vojny, SNP či holokaustu.



„Už tradične sú medzi účastníkmi memoriálu ľudia, ktorých predkovia boli v protifašistickom odboji či prežili holokaust, pedagógovia, novinári, ľudia so záujmom o slovenské dejiny, ale aj tí, ktorí sa na pochod vydávajú s rovnakou motiváciou ako napríklad na turisticky atraktívnu Cestu hrdinov SNP - spoznať svoje fyzické možnosti a súčasne kráčať s myšlienkou,“ dodala Polovková.



Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietne podujatie v Kremničke či v sobotu 26. júla záverečné kultúrne podujatie spojené s diskusiou s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským v klube Bombura v Brezne.