Menia vstup do areálu Rooseveltovej a detskej nemocnice v B. Bystrici

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Cesta pri hlavnom parkovisku Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici má už nový asfaltový povrch. Stavbári vykonávali úpravy počas uplynulého víkendu, takže nespôsobili väčšie dopravné obmedzenia. Od prvej polovice októbra dôjde k zmene vstupu do areálu Rooseveltovej i detskej nemocnice. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.



"Uvedené stavebné úpravy sú súčasťou prípravy vonkajšieho areálu na zmeny v organizácii dopravy, ku ktorým dôjde v prvej polovici októbra po začatí prác na výstavbe novej nemocnice. Na renovovaných miestach vznikne 47 parkovacích miest pre zamestnancov, ktorí vozia do práce aj svojich kolegov, ale aj státie pre zdravotne ťažko postihnutých pacientov. Zároveň v miestach na úrovni polikliniky vznikne výstupná aj nástupná zastávka MHD," vysvetlila nemocnica.



Najbližšou dôležitou udalosťou bude zmena vstupu do areálu Rooseveltovej aj detskej fakultnej nemocnice, ktorý bude od prvej polovice októbra možný už len v smere od Podlavíc z Jedľovej ulice. Doterajší vstup do areálu od centra mesta bude uzavretý a v týchto miestach vznikne stavebná jama.



"Uvedomujeme si, že situácia s parkovaním je z dôvodu už dlhšie prebiehajúcej rekonštrukcie parkoviska napätá. Robíme však maximum pre to, aby sme počas výstavby nemocnice vniesli do dopravy a parkovania organizáciu a pravidlá. Rovnako je našim cieľom nahradiť čo možno najväčší počet parkovacích miest, ktoré zaniknú po ohradení stavby a v dôsledku reorganizácie dopravy," zdôraznila nemocnica, ktorá o všetkých zmenách bude informovať na svojom webe alebo na sociálnej sieti.