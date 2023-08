Meniaca sa klíma má čoraz väčší vplyv aj na lety balónom

Vysoké Tatry 19. augusta (TASR) - Meniaca sa klíma má čoraz väčší vplyv aj na rôzne atrakcie, jednou z nich sú napríklad lety balónom. Pilot teplovzdušného balóna Alfonz Liška, ktorý lieta aj v regióne Vysokých Tatier, pre TASR uviedol, že zmeny počasia a najmä prúdenie vetra negatívne ovplyvňujú lietanie.



"Z dôvodu klimatických zmien je tých pekných dní bez silného vetra stále menej. Tento rok sa nám podarilo urobiť veľmi málo letov oproti iným rokom. Vetry fúkajú prevažne zo severných smerov, sledujem zmeny smeru vetra a jeho intenzitu a tá je tento rok veľmi špecifická," skonštatoval Liška. V prípade silného vetra sa podľa neho balón na začiatku nedá nafúknuť a problémy spôsobuje aj pri pristátí.



Lety trvajú zväčša 60 až 90 minút a balón sa vznáša v nadmorskej výške 1500 až 1800 metrov. "Tatry sú úplne špecifické najmä kvôli počasiu, ktoré sa vie veľmi rýchlo zmeniť. V lete sú problémom búrky na kopcoch a väčšinou tak lietame skoro ráno. Niekedy sa stane, že musíme let skrátiť a využiť vhodné miesto na pristátie kvôli bezpečnosti pasažierov," uviedol Liška, ktorý lieta na balóne už 25 rokov. Dôležité podľa neho je sledovať predpoveď počasia a až potom si vybrať miesto na štart a naplánovať najvhodnejšiu trasu. Za jeden z najkrajších letov považuje takmer päťhodinový prelet ponad celý hrebeň Vysokých Tatier, od Pribyliny až po Kežmarok. "Najkrajšie sú podľa mňa zimné lety, ktorých nie je vzhľadom na počasie až tak veľa," skonštatoval Liška.



Okrem unikátnych scenérií sa môžu návštevníci Tatier v balóne dokonca aj najesť. Jeden z hotelov v Tatranskej Lomnici prišiel s nápadom skombinovať atrakciu s gastronómiou. Kuchár tak pripravuje pasažierom raňajky niekoľko stoviek metrov nad zemským povrchom. "Je to taký adrenalín. Dôležitá je predpríprava, ten priestor v balóne je trochu stiesnený, takže varenie je o čosi komplikovanejšie. Na druhej strane je to zážitok aj pre mňa," uviedol šéfkuchár Ľubomír Slodičák. Kapacita takýchto vyhliadkových a expedičných letov je deväť osôb.