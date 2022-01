Meniace sa opatrenia nedovoľujú mestám plánovať kultúrne podujatia

Humenné/Snina 11. januára (TASR) – Často meniace sa protipandemické opatrenia, neúplnosť informácií pri ich zavádzaní či nesúlad medzi tvrdeniami rezortu kultúry a vyhláškami hlavného hygienika nedovoľujú mestským organizáciám plánovať a organizovať kultúrne podujatia. Vplýva to z vyjadrení, ktoré v súvislosti s novými podmienkami na organizovanie hromadných podujatí pre TASR uviedli štatutári mestských kultúrnych stredísk v Humennom a Snine.



"Naplánovanie je jedna vec, druhá sú vyhlášky, ktoré sú veľmi často menené, a niekedy nie je možné plánovať ani týždeň dopredu," vyjadrila sa riaditeľka Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Humennom Marta Helemiková. Ako tvrdí, zariadenie je síce pripravené ponúknuť Humenčanom kultúrne podujatia v rôznych žánroch, vzhľadom na aktuálne nedostatočne vysvetlené podmienky pre organizovanie hromadných podujatí a chýbajúcu vyhlášku hlavného hygienika termín, kedy zrealizujú prvé, priblížiť nevedela. Aj fungovanie kina Fajn bude podľa jej slov závisieť od znenia vyhlášky, ale tiež od ponuky distribučných spoločností.



Aj podľa riaditeľky Mestského kultúrneho a osvetového strediska (MKOS) Snina Diany Turčík brzdí aktivity kultúrnych stánkov zmätočnosť v zavádzaní nových opatrení. "Veľmi obmedzujúca je komplikovanosť výkladu vyhlášky, tiež sa nariadenia menia niekedy dvakrát do dňa, zároveň sledujeme vyjadrenia ministerstva kultúry na sociálnej sieti, pričom sa stáva, že oznam, ktorý uverejnia, sa nedostane do vyhlášky hlavného hygienika," ozrejmila, pričom poukázala na nedávnu skúsenosť s avizovaným otváraním knižníc. Ako doplnila, keďže organizovať koncerty či divadelné hosťovanie nie je v aktuálnej situácii možné i z ekonomických dôvodov, MKOS svoju činnosť sústredilo najmä do online priestoru. Na záver mesiaca má však pripravené malé divadelné predstavenie pre rodiny a vo štvrtok (13. 1.) prvýkrát otvorí aj svoju kinosálu.