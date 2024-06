VIDEO: Meno hokejistu P. Regendu pribudlo na Pamätníku olympionikov

Michalovce 27. júna (TASR) - Na Pamätníku olympionikov v Michalovciach pribudlo meno hokejistu Pavla Regendu. Oceniť ho navrhol Olympijský klub Michalovce za úspech na Zimných olympijských hrách v Pekingu, kde získal so slovenskou reprezentáciou bronzovú medailu. Ako pre TASR uviedol otec hokejistu Martin Regenda, z ocenenia v rodných Michalovciach sa teší, no keďže prebieha letná príprava, nemohol sa na slávnostnom odhalení osobne zúčastniť.



Pamätník sa nachádza pri mestskej športovej hale a zimnom štadióne. "Chodili sme popri ňom na tréningy, aj niekedy v sobotu, nedeľu skoro ráno, aj cez týždeň poobede," ocenil jeho umiestnenie aj otec hokejistu.



Ako vysvetlil predseda Olympijského klubu v Michalovciach Jozef Uchaľ, pri zriadení pamätníka ich inšpirovali pamätné tabule medailistov z olympiád na základných školách, ktoré úspešní športovci navštevovali. Oceniť však chceli aj tých, ktorí sa nepostavili na stupne víťazov. "Pôsobili v Michalovciach, chodili tu do školy, či sa tu narodili, alebo nejakým zväzkom boli spojení s mestom Michalovce," vysvetlil Uchaľ s tým, že pamätník má slúžiť ako uznanie aj motivácia pre športovcov.







Pamätník olympionikov osadili v roku 2020. Jeho autor Peter Králik vysvetlil, že je vyhotovený z kameňa a železa, v minimalistickom štýle, aby vynikli mená športovcov. "Dôležitý je proces dozrievania plameňa, ktorý je z obyčajného plechu a tým, že hrdzavie, tak vynikne štruktúra a vyzerá, ako keby plameň žiaril," dodal Králik.



Na pamätníku je spolu s Regendom deväť mien - športový gymnasta Pavel Gajdoš, atlét Milan Mikuláš, tréneri atletiky Ján Šaffa a Gabriel Valiska, tréner hádzanej Ladislav Šesták, hokejistka Nicol Čupková, hokejista Richard Šechný a paralympionik v tlaku na lavičke Ján Berdy. Ako uviedol na slávnostnom odhalení primátor Michaloviec Miroslav Dufinec, je možné, že na jeseň po paralympiáde v Paríži pribudne ďalšie meno michalovského športovca.