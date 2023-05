Menšinové poslanecké kluby poukázali na pokutu pre Trnavu za pumptrack

Trnava 26. mája (TASR) – Mesto Trnava použilo pri verejnom obstarávaní (VO) stavebnej zákazky Pumptrack postup priameho rokovacieho konania v rozpore so zákonom, čím došlo k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie uložil trnavskej radnici pokutu 50.000 eur. Na piatkovej tlačovej besede na to poukázali menšinové poslanecké kluby mestského zastupiteľstva Trnava pre každého a Trnava nás spája.



"Na zjavný nesúlad s postupom mesta pri tejto zákazke som upozornil na rokovaní mestského zastupiteľstva ešte v septembri 2022," uviedol poslanec Rastislav Mráz. Ako doplnil, pochybnosti o férovej súťaži vyvoláva skutočnosť, že mesto vlani vo VO najskôr postupne vylúčilo oboch prihlásených uchádzačov a následne priamo rokovalo so spoločnosťou Agrostav Trnava. "Pri prvej transparentnej súťaži bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená na sumu 683.631 eur. V priamom rokovaní už bola zvýšená na 850.000 eur bez DPH. Výsledná zazmluvnená cena bola vo výške 999.630 eur s DPH," uviedol Mráz. Radnica od oslovenej firmy podľa neho nežiadala doloženie referencií na takýto špecifický druh stavby, podmienka bola iba v prvom zrušenom kole VO.



ÚVO uložil podľa poslanca pokutu za zásadné porušenie princípu transparentnosti vo VO, keďže nebola dodržaná elektronická komunikácia. "Uchádzač bol vyzvaný na rokovanie telefonicky a svoju ponuku, ocenený výkaz-výmer, predložil osobne," upozornil Mráz. ÚVO pritom od mesta až dvakrát žiadal doplnenie nekompletnej dokumentácie, ktorú dostal po dvoch mesiacoch od pôvodnej výzvy.



"Radnica dodatkom predĺžila dodávateľovi zmluvu o šesť mesiacov, plnenie nastalo 19. mája, pumptrack nie je stále postavený. Chceme preto vedieť, či budú vyvodené sankcie za oneskorené plnenie a v akej výške," dodal Mráz. Nevedia zatiaľ, či mesto zaplatilo pokutu, alebo sa voči nej odvolalo.



Pumptrack v Trnave, umelý uzatvorený okruh pre jazdu na bicykli, označovaný ako aktuálne najväčší na Slovensku, vzniká na sídlisku Prednádražie na mieste bývalej bikrosovej dráhy. Hlavná dráha má mať 250 metrov, detský okruh 87 metrov. Predpokladá sa využitie plochy okolo 6300 štvorcových metrov.