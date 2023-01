Mesačné platby za plyn v Tornali vzrástli takmer o 750 percent

Tornaľa 19. januára (TASR) – Mesačné zálohové platby za plyn vzrástli mestu Tornaľa v okrese Revúca v porovnaní s minulým rokom takmer o 750 percent. V prípade elektriny je nárast na úrovni približne 250 percent. Samospráva v reakcii na vysoké náklady na energie prijala i viacero úsporných opatrení. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.



Porovnanie súčasných mesačných zálohových platieb so situáciou v rokoch 2021 a 2022 zverejnila samospráva na svojej webovej stránke. Za elektrinu by malo mesto platiť namiesto doterajších 3670 eur takmer 9250 eur mesačne. V prípade plynu mesačné platby vzrástli z približne 3040 eur takmer na 22.730 eur.



"Rozpočet na rok 2023 sme schválil v decembri 2022, avšak až s takýmto nárastom cien energií sme nepočítali. Ani v rozpočte nemáme takéto zálohové platby vykryté pri týchto aktuálne vysúťažených zmluvách na základe výsledku verejného obstarávania," skonštatovala pre TASR primátorka s tým, že financie vyhradené v rozpočte na energie by pri tejto výške zálohových faktúr mestu aj pri úsporných opatreniach vydržali asi do začiatku leta. "Rovnako ako ostatné samosprávy, čakáme na vývoj a riešenie situácie," dodala Győrfiová.



V Tornali v súvislosti s nárastom cien za energie prijali i viacero úsporných opatrení. Na verejnom osvetlení bolo vypnuté každé druhé svietidlo, niektoré mestské budovy boli odstavené od vykurovania, v iných teplotu len temperujú. "Jednému zamestnancovi sme okrem iného doplnili osobitne do náplne práce sledovanie a zaznamenávanie stavu príslušných meradiel energií pravidelne minimálne raz za mesiac pri každej budove mesta," doplnila primátorka.