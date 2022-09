Mesačné príspevky na školy v Handlovej od septembra stúpli

Handlová 1. septembra (TASR) - Mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v Handlovej od septembra stúpli. K navýšeniu príspevkov samospráva pristúpila pre zvyšovanie cien energií, výdavkov na poskytované služby, ako i mzdových nákladov na zamestnancov. Nové poplatky schválili mestskí poslanci na svojom augustovom rokovaní.



Poplatok v materskej škole stúpol z 15 eur na 25 eur na mesiac, za pobyt dieťaťa v školskom klube zaplatia zákonní zástupcovia namiesto šesť eur za mesiac desať eur.



Samospráva upravila i príspevky na dieťa do 15 rokov v centre voľného času, a to z 1,70 eura na tri eurá za mesiac. Navýšenie sa dotklo aj navštevovania viacerých záujmových útvarov, a to i v prípade súrodencov. Viac zaplatia i mládež a dospelí.



Výška mesačného príspevku v Základnej umeleckej škole Handlová zostáva nezmenená. "Zatiaľ sa nemenila ani výška príspevkov v školskej jedálni, lebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte nezverejnilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov," ozrejmila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Po ich zverejnení mesto podľa nej spracuje nový návrh na zmenu výšky príspevkov v školských jedálňach a predloží ho zastupiteľstvu na schválenie.



Mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení sú doplnkovým zdrojom financovania škôl. Samospráva ich využíva na úhradu prevádzkových výdavkov, napríklad na nákup potravín, úhradu energií, nákup materiálneho vybavenia, interiérového vybavenia, hračiek, školských pomôcok, didaktickej techniky a podobne.