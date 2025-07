Mesiac autorského čítania privíta domácich i zahraničných autorov

Bratislava 4. júla (TASR) - Zahraniční aj domáci spisovatelia počas Mesiaca autorského čítania predstavia svoju tvorbu v Rómerovom dome v Bratislave. Festival odštartuje v piatok o 19.00 h a potrvá do 3. augusta. Aktuálny ročník je výnimočný tým, že sa prvýkrát v histórii nesústredí na jednu krajinu, ale na konkrétnu tému, ktorou je exil.



„Vo svete literatúry a kultúry všeobecne cítime, že umenie čoraz viac podlieha kontrole a cenzúre - často aj autocenzúre, keď sa sám autor či autorka chce vyhnúť provokácii či pútaniu pozornosti. V domácom aj globálnom kontexte sa každodenne stretávame so situáciami, ktoré sme možno ešte pred pár rokmi považovali za nereálne, v treťom tisícročí takmer nepredstaviteľné,“ hovorí o téme aktuálneho ročníka Zuzana Bujačková, programová riaditeľka Mesiaca autorského čítania 2025 v Bratislave.



Pozvaní disidenti a disidentky prinesú každý deň o 19.00 h so svojimi textami príbehy o odvahe, odpore a neúnavnom presadzovaní hodnôt. Spoločne s nimi vystúpia aj domáci autori a autorky.



Organizátormi podujatia sú vydavateľstvo Větrné mlýny, Nezávislé kultúrne centrum Provoz u řeky, občianske združenie Literarnyklub.sk, OZ Slniečkovo, Kino Úsmev, EHMK Trenčín a umelecká organizácia Dialóg so sídlom v Ľvove.